Киев составил список «украденного» с возвращенных Россией кораблей

Киев составляет перечень оборудования, якобы украденного с возвращенных Россией кораблей, сообщил бывший военный прокурор Анатолий Матиос.

«Сегодня … военные прокуроры осматривали, фиксировали и до сих пор продолжают фиксировать все, что сделала с нашими судами «соседка», – написал Матиос в Facebook, прикрепив к посту перечень «украденного» с вернувшихся из России кораблей.

Так, из списка следует, что на кораблях якобы отсутствуют несколько радиостанций, станции космической связи, радиолокационные станции и часть боеприпасов. Кроме того, Киев заявляет, что якобы были сняты или разбиты установленные на кораблях системы распознавания и вооружения. Также Киев «недосчитался» надувной моторной лодки и плота, магнитного и гирокомпаса, огнетушителей, осветительных приборов, кухонной плиты, вытяжки, унитаза, различных запчастей и документации.

Кроме того, сообщается о якобы «пробитой» бронерубке и машинном отделении, а также повреждении левого двигателя.

В среду возвращенные Украине корабли прибыли в Очаков. Сразу после этого в ВМС Украины заявили об исчезновении унитазов с возвращенных Россией кораблей.

Президент Украины Владимир Зеленский после осмотра переданных Россией кораблей также заявил, что на них «частично не хватает оборудования», пообещав обратиться к Москве с призывом вернуть недостающие элементы.