ВМС Украины заявили об исчезновении унитазов с возвращенных Россией кораблей

Командующий ВМС Украины адмирал Игорь Воронченко утверждает, что россияне якобы «угробили» задержанные катера «Бердянск» и «Никополь» и буксир «Яны Капу» – с них «поснимали даже плафоны, розетки и унитазы».

«Они только подходят к территориальным водам, в 16 часов они только подойдут. Это идет буксировка: скорость очень маленькая, они своим ходом не идут. Россияне их угробили: поснимали даже плафоны, розетки и унитазы», – передает слова Воронченко «Интерфакс».

Отметим, что ФСБ России исключила задержанные корабли из числа вещественных доказательств по делу об украинской провокации в ноябре 2018 года. Сообщалось, что катера и буксир будут возвращены вместе со штатным вооружением, но без боеприпасов, а личное оружие украинских моряков, рации и документы останутся в России – эти вещи остаются вещественными доказательствами.

В понедельник МИД России подтвердил возвращение Украине трех арестованных кораблей ВМФ Украины, задержанных в ноябре 2018 года в Керченском проливе.

Их прибытие в порт Одессы ожидалось 20-21 ноября, они идут не своим ходом.

При этом депутат Рады Олег Волошин отмечал, что в истории о «возврате захваченных кораблей» упускают из виду тот факт, что речь идет о двух маленьких катерах и старом буксире, которые были сделаны «столь некачественно», что обшивка «оказалась пробитой болванками без крупного боевого заряда».