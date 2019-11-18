Депутат Рады высмеял состояние украинского флота

Депутат Рады Олег Волошин высказался по теме возвращения Россией Украине судов, задержанных в Керченском проливе в ноябре 2018 года.

«Во всей этой истории о «возврате захваченных кораблей» упускают из виду тот печальный факт, что речь идет о двух маленьких катерах и старом буксире. Причем катерах, сделанных на заводе [экс-президента Петра] Порошенко столь некачественно, что их обшивка оказалась пробитой болванками без крупного боевого заряда. На фото видно, что есть пробоина, а следов взрыва нет. Да и задачи обстреливать катера боевыми снарядами никто российским пограничникам не ставил», – заявил парламентарий в своем Facebook.

Он добавил, что броня, предназначенная для защиты моряков, ранила несколько человек своими осколками.

«В общем, смех и грех у нас, а не флот. И за прошедшие годы ничего существенного в направлении развития ВМС не сделано», – заключил Волошин.

В понедельник МИД подтвердил возвращение Украине трех арестованных в ноябре прошлого года в Керченском проливе кораблей ВМФ Украины.

В Киеве сообщили, что все корабли подвергнутся тщательной проверке.