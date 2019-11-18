На Украине сказали, что сделают с переданными Россией кораблями

Корабли «Никополь», «Бердянск» и «Яны Капу», которые Россия вернула Украине, тщательно проверят, заявил украинский МИД.

Проверка и экспертиза кораблей необходима для выяснения, в каком состоянии возвращены суда, было ли изъято оборудование и документация, передает УНИАН со ссылкой на ведомство.

Также в МИД отметили, что, несмотря на возвращение моряков и судов, 21-22 ноября в Гааге пройдут первые слушания по делу «нарушения» Россией иммунитета военно-морских судов.

Ранее МИД России подтвердил, что передача Киеву трех задержанных в Керченском проливе кораблей ВМФ Украины состоялась, но Россия намерена и впредь жестко пресекать любые провокации у своих границ. В то же время Украина не стала отказываться от иска к России после передачи кораблей.