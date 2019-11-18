Украина не откажется от иска к России после возвращения кораблей

Киев не намерен отказываться от планов привлечь Москву к ответственности в рамках Международного трибунала ООН по морскому праву даже после возвращения украинских военных кораблей, заявила замминистра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль.

«Пока «Никополь», «Бердянск» и «Яны Капу» направляются домой в Одессу, команда министерства иностранных дел направляется в Гаагу, где уже в четверг состоятся первые слушания арбитражного трибунала по делу о нарушении иммунитета трех украинских военно-морских судов и 24 членов их экипажей (Украина против России) Конвенции ООН по морскому праву», – написала Зеркаль в Facebook.

По ее словам, передача кораблей не означает отказ Украины от планов привлечь Россию к ответственности в суде.

Ранее Москва сообщала, что не примет участия в слушаниях, так как трибунал не обладает юрисдикцией для рассмотрения иска Украины.

Ранее в понедельник Москва приступила к передаче Киеву двух катеров и буксира, задержанных год назад в Керченском проливе. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что передача Украине военных кораблей не связана с международным трибуналом.

В воскресенье украинские СМИ заявили, что арестованные год назад в Керченском проливе украинские корабли прошли под арками Крымского моста. Сообщалось, что передача состоится в понедельник в нейтральных водах Черного моря у мыса Тарханкут.

Помощник президента Украины Андрей Ермак заявил, что возвращение Украине кораблей находится на «завершающем этапе». МИД России ставил условием передачи Киеву гарантию их сохранности как вещественных доказательств.