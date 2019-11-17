Украина заявила о завершающем этапе возвращения задержанных Россией катеров

Возвращение Украине задержанных Россией в Керченском проливе кораблей находится на «завершающем этапе», сообщил помощник президента Украины Андрей Ермак.

Об этом он заявил украинскому изданию «Новое время».

Напомним, МИД России сообщил, что Москва готова передать Киеву малые бронированные катера «Бердянск» и «Никополь», а также буксир «Яны Капу», если украинская сторона даст гарантию их сохранности как вещественных доказательств.

«Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» были задержаны осенью 2018 года, когда нарушили российскую границу.