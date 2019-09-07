Украинские моряки покинули СИЗО «Лефортово»

Автобусы с украинскими моряками выехали из СИЗО «Лефортово». Как сообщил адвокат Сергей Бадамшин, вероятно, они направляются к пункту обмена.

«В сопровождении экипажей ДПС три автобуса с моряками, вероятно, следуют в аэропорт Внуково, откуда потом вылетят на Украину», – сообщил Бадамшин, передает ТАСС.

Ранее Владимир Путин пообещал, что вопрос обмена заключенными с Украиной решат в ближайшее время.

Также сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский выдал указы о помиловании лиц, переговоры об освобождении которых проводят Россия и Украина.

Напомним, в списки для выдачи Украине удерживаемых лиц в рамках обмена включили 24 моряков, арестованных после инцидента в Керченском проливе, и еще 11 человек, в том числе режиссера Олега Сенцова.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД