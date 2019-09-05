Путин пообещал, что вопрос обмена заключенными с Украиной решат в ближайшее время

Вопрос обмена заключенными между Россией и Украиной будет решен в ближайшее время, заявил президент Владимир Путин на встрече с главой политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктором Медведчуком.

«Безусловно, (вы) успешно очень конвертируете наши добрые отношения в конкретные гуманитарные акции, в конкретные дела, я думаю, что люди об этом будут помнить. Это святое дело, что называется, все понятно», – сказал Путин, передает РИА «Новости».

Комментируя упоминание Медведчуком украинских заключенных Станислава Клыха и Николая Карпюка, президент России отметил, что по этим фигурантам у Москвы «особая позиция». «Это сложный для нас вопрос. Мы, безусловно, будем двигаться в этом направлении и в ближайшее время, как и договорились с действующей официальной властью на Украине, мы совместно объявим о принятых решениях», – подчеркнул он.

В свою очередь Медведчук заявил, что обсудил с президентом России вопрос обмена заключенными между Москвой и Киевом, и выразил уверенность, что «все будет хорошо». «Думаю, что все будет хорошо», – заявил он, передает РИА «Новости».

Путин провел встречу с Медведчуком на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) после пленарного заседания, передает ТАСС.

Как сообщили в пресс-службе «Оппозиционной платформы», участие председателя политсовета партии в Восточном экономическом форуме соответствует интересам Украины и может поспособствовать развитию экономики страны.

Ранее Путин заявил, что переговоры по вопросу обмена удерживаемыми лицами между Россией и Украиной близки к финалу. В свою очередь Медведчук заявил, что обмен заключенными между Москвой и Киевом должен состояться в ближайшее время.

В понедельник была озвучена новая схема обмена заключенными между Россией и Украиной.

В пятницу в СБУ сообщили, что обмен заключенными между Россией и Украиной, запланированный на конец прошлой недели, сорван. Источники в Киеве говорили, что задержка происходит по вине украинской стороны.