Медведчук анонсировал обмен заключенными между Москвой и Киевом «в ближайшие дни»

Обмен заключенными между Москвой и Киевом должен состояться в ближайшее время, заявил глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук.

«Обмен должен состояться в ближайшие дни. Это очень положительный момент», – сказал он в кулуарах Восточного экономического форума, передает ТАСС.

По его словам, переговорный процесс по этому вопросу идет успешно.

Медведчук также заявил, что может провести встречи с российским руководством на Восточном экономическом форуме во Владивостоке. Он планирует принять участие в пленарном заседании на ВЭФ, а также провести встречи с бизнес-кругами стран Азиатского-Тихоокеанского региона, с отдельными политиками, передает РИА «Новости».

В среду пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль не будет анонсировать дату обмена из-за чувствительности темы.

Ранее была озвучена новая схема обмена заключенными между Россией и Украиной.

В пятницу в СБУ сообщили, что обмен заключенными между Россией и Украиной, запланированный на конец прошлой недели, сорван. Источники в Киеве говорили, что задержка происходит по вине украинской стороны.

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