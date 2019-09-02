Озвучена новая схема обмена заключенными между Россией и Украиной

Согласно новой схеме, которую могут использовать при обмене между Украиной и Россией, осужденные будут помилованы президентскими указами, а подследственных отправят на родину с копиями их уголовных дел. За преступления они будут осуждены заочно, сообщили источники.

Близкий к переговорному процессу источник полагает, что срыв обмена заключенными произошел из-за того, что сторонам не удалось договориться о юридических основаниях освобождения и передачи друг другу заключенных, пишет «Коммерсант».

Проблемы возникли со статусом подследственных, который стороны обсуждают до сих пор.

Изначально предполагалось, что 24 украинских моряка, с осени содержащихся под арестами в России, отправят на Украину вместе с материалами расследования. Но после консультаций со следователями ФСБ и прокурорами в передачу моряков было решено внести коррективы. Предполагается, что они могут покинуть «Лефортово» не со своим делом, а с заверенной нотариусом копией, так как власти Украины с самого начала признавали уголовное преследование моряков незаконным.

Получив копию, а не подлинное дело, правоохранительные органы Украины не должны будут прекращать уголовное преследование своих же граждан, как это предусматривалось изначально.

В итоге суд в России рассмотрит уголовное дело в заочной форме, как если бы обвиняемых не выдали стране, которая осуществляет их преследование.

Ранее уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила, что в обмене важно провести целый ряд юридических процедур, связанных с оформлением документов.

Перед этим в Кремле ранее подтвердили прогресс по переговорам об обмене задержанными гражданами России и Украины.

В пятницу в СБУ сообщили, что обмен заключенными между Россией и Украиной, запланированный на конец прошлой недели, сорван. Источники в Киеве говорили, что задержка происходит по вине украинской стороны.