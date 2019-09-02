Москалькова рассказала о планах обмена заключенными между Россией и Украиной

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила о переговорах Москвы и Киева по вопросу обмена заключенными. По ее словам, сейчас важно провести целый ряд юридических процедур, связанных с оформлением документов.

«Сегодня очень важный этап деэскалации российско-украинских отношений. И очень важно, чтобы люди могли вернуться домой», – приводит ее слова РИА «Новости».

«Для этого нужно произвести целый ряд очень важных юридических процедур, связанных с оформлением документов», – сообщила омбудсмен на встрече со студентами МГПУ.

Уполномоченный по правам человека добавила, что «процесс начался», «переговоры ведутся».

В Кремле ранее подтвердили прогресс по переговорам об обмене задержанными гражданами России и Украины.

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