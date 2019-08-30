В Кремле подтвердили прогресс по обмену задержанными с Киевом

Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что Москва подтверждает прогресс по переговорам об обмене задержанными гражданами России и Украины.

Российская сторона призывает Киев осуществить ранее достигнутые договоренности по Донбассу, отметил Ушаков, передает РИА «Новости».

Помощник главы государства уточнил, что речь идет о согласованных решениях в рамках нормандского формата в 2015-2016 годах, в том числе о «формуле Шайнмайера».

Соблюдение договоренностей является важным шагом для переговоров по обмену пленными и для разрешения украинского кризиса в целом.

Эти меры будут способствовать подготовке новой встречи в нормандском формате.

В пятницу поступали противоречивые сообщения об обмене заключенными между Россией и Украиной. Дипломатический источник в Москве сказал, что переговоры о деталях обмена продолжаются. Между тем, в СБУ сообщили, что обмен заключенными между Россией и Украиной в пятницу не состоится. Источники в Киеве отмечали, что задержка происходит по вине украинской стороны.