В Москве прояснили ситуацию с обменом заключенными между Россией и Украиной

Переговоры о деталях обмена заключенными между Россией и Украиной продолжаются, заявил дипломатический источник в Москве.

«Идет разговор и обсуждение конкретных модальностей обмена по линии компетентных ведомств», – сообщил источник РИА «Новости».

«Этот процесс продолжается, он пока не завершен, как сообщали некоторые украинские СМИ», – подчеркнул диписточник.

Он сообщил также, что Москва приветствует намерение нового главы МИД Украины урегулировать конфликт в Донбассе за полгода. Источник выразил надежду, что новый украинский кабмин будет действовать адекватно и прагматично, в том числе в отношении России.

Ранее в СБУ сообщили, что обмен заключенными между Россией и Украиной в пятницу не состоится. Окончательной даты обмена пока нет. Источники в Киеве сообщали, что задержка происходит по вине украинской стороны.

По информации СМИ, часть украинцев отказались от участия в обмене. Сообщалось также, что президент Украины Владимир Зеленский пока не помиловал лиц, участвующих в обмене с украинской стороны.

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