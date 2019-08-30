Часть задержанных в России украинцев отказалась участвовать в обмене заключенными

В СИЗО «Лефортово» в четверг были собраны три десятка граждан Украины, которых планировалось помиловать президентским указом и выслать на родину в обмен на помилованных россиян. При этом часть украинцев отказались от участия в обмене, пишут российские СМИ.

По информации газеты «Коммерсант», предполагается, что основную часть заключенных, которых Россия планирует отправить на Украину, составят моряки, арестованные после инцидента в Керченском проливе.

Большинство украинцев, которых готовят к обмену на россиян, уже имеет вступившие в законную силу приговоры, и в случае обращения с письменным заявлением на имя президента России Владимира Путина глава государства может их помиловать, сообщает издание.

«Однако часть украинцев, в том числе Олег Сенцов, писать подобные заявления отказались, мотивируя это тем, что просьба о помиловании автоматически влечет за собой признание вины», – говорится в статье.

Источник «Коммерсанта» сообщил, что поступило несколько обращений о помиловании со стороны родственников и адвокатов режиссера, однако они были признаны незаконными. Издание предполагает, что Сенцова могли бы отправить на Украину для отбывания наказания, назначенного российским судом.

Ранее в пятницу появились сообщения о том, что украинские моряки, задержанные за нарушение российской государственной границы после инцидента в ноябре 2018 года в Керченском проливе, возможно, уже вернулись на родину. Сообщалось также, что президент Украины Владимир Зеленский пока не помиловал лиц, участвующих в обмене с украинской стороны.

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