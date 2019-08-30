Адвокат назвал срок решения вопроса обмена между Россией и Украиной

Вопрос обмена заключенными между Россией и Украиной будет решен в течение пятницы, сообщил адвокат украинца Николая Карпюка Илья Новиков.

«Надо немного набраться терпения. В течение все дня должно проясниться и решиться», – приводит его слова ТАСС.

Граждане Украины Николай Карпюк и Станислав Клых с декабря 1994 по январь 1995 года в составе банды на территории Чечни неоднократно участвовали в вооруженных столкновениях с подразделениями Вооруженных сил России, в ходе которых были убиты не менее 30 военнослужащих и не менее 13 были ранены. В мае 2016 года суд в Грозном признал их виновными и приговорил Карпюка к 22,5 года колонии строгого режима, Клыха – к 20 годам.

В свою очередь адвокат Валентин Рыбин сообщил РИА «Новости», что президент Украины Владимир Зеленский пока не помиловал лиц, участвующих в обмене с украинской стороны.

Ранее в пятницу появились сообщения о том, что украинские моряки, задержанные за нарушение российской государственной границы после инцидента в ноябре 2018 года в Керченском проливе, возможно, уже вернулись на родину.

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