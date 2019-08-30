Появились сообщения о возвращении украинских моряков на родину

Украинские моряки, задержанные за нарушение российской государственной границы после инцидента в ноябре 2018 года в Керченском проливе, возможно, уже вернулись на родину, пишут СМИ со ссылкой на родственников одного из моряков.

Родственники сообщили изданию «Крым. Реалии», что их проинформировали о возвращении моряков на Украину. Где именно они находятся, не уточняется.

«Мы получили такую информацию и срочно выехали в Киев», – сказал источник издания, отметив, что встречи в аэропорту не планируется.

Официально эта информация не подтверждена ни с российской, ни с украинской стороны.

Между тем офис президента Украины сообщает, что процесс взаимного освобождения задержанными между Москвой и Киевом продолжается. «Информация о его завершении не соответствует действительности», – передает РИА «Новости» сообщение офиса украинского президента.

21 августа стало известно, что Россия и Украина готовы произвести обмен удерживаемых на территории обоих государств лиц. Москва включила в список 22 украинских моряка и двух сотрудников СБУ, задержанных в Керченском проливе в 2018 году. В обмене также будут участвовать россияне Максим Одинцов, Александр Баранов и Евгений Мефедов.

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