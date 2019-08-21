Украинских моряков внесли в список для обмена

Россия и Украина готовятся к обмену удерживаемыми на территории обеих стран лицами. Москва внесла в список подлежащих к обмену 22 украинских моряков и двух сотрудников СБУ, которые были задержаны в ноябре 2018 года возле Керченского пролива, сообщил источник, близкий к переговорам.

Он заявил, что Россия и Украина вышли на финальную стадию согласования обмена. Утверждается, что обмен может состояться до конца августа, и на Украину уже точно вернутся моряки, задержанные после инцидента в Керченском проливе, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на украинского дипломата.

По данным источника в офисе украинского лидера, тема освобождения моряков обсуждалась президентами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским во время их первого телефонного разговора 11 июля. Тогда и была достигнута принципиальная договоренность на этот счет.

Речь идет обо всех задержанных в ходе керченского инцидента.

Накануне правозащитный центр «Мемориал» сообщил, что в СИЗО «Лефортово» из региональных учреждений ФСИН перевели пятерых украинцев: Владимира Балуха, Павла Гриба, Николая Карпюка, Станислава Клыха и Александра Кольченко. Киев добивался их освобождения Россией.

Кроме того, известно, что в июле была намечена дорожная карта по возврату «удерживаемых лиц».