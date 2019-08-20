Украинцев, освобождения которых добивается Киев, свезли в «Лефортово»

Правозащитный центр «Мемориал» сообщил, что в СИЗО «Лефортово» из региональных учреждений ФСИН перевели пятерых украинцев: Владимира Балуха, Павла Гриба, Николая Карпюка, Станислава Клыха и Александра Кольченко.

Во ФСИН пока не прокомментировали эту информацию, передает «Интерфакс».

В июне сообщалось, что российский и украинский омбудсмены согласовали список из 34 лиц для посещения, находящихся под стражей на территории Украины и России. В их числе в том числе Клых, Кольченко и Карпюк. В июле также была намечена дорожная карта по возврату «удерживаемых лиц».

Балух содержался в колонии в Тверской области, он приговорен к пяти годам колонии за хранение боеприпасов. Гриб содержался в краснодарском СИЗО, он приговорен к шести годам по делу о содействии терроризму.

Кольченко был приговорен к 10 годам лишения свободы, он был обвинен по одному делу с режиссером Олегом Сенцовым.

Клых и Карпюк были приговорены к 20 годам и 22,5 годам колонии строгого режима по обвинению в участии в боевых действиях на стороне сепаратистов во время чеченских войн.