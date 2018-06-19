Омбудсмены России и Украины согласовали список лиц для взаимных посещений

Российский омбудсмен Татьяна Москалькова и уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова согласовали список из 34 лиц для посещения, находящихся под стражей на территории Украины и России.

«Мы обменялись списками граждан из 34 фамилий, которых хотели бы посетить в местах лишения свободы в России и на Украине и обговорили график взаимных визитов: мы обращаемся с письмами о взаимном посещении четырех заключенных по выбору каждой стороны», – приводит ТАСС сообщение пресс-службы Москальковой.

По словам омбудсмена, несмотря на сложную информационную и гуманитарную обстановку, сложившуюся вокруг процесса договоренностей, при личной встрече с Денисовой удалось «выработать и утвердить дорожную карту, основанную на принципах взаимности, синхронности и паритетности посещений».

Ранее во вторник Денисова сказала в эфире украинского телеканала «Прямой», что снова поехала на переговоры к своей российской коллеге Москальковой, передает РИА «Новости».

Омбудсмен также написала в Facebook, что по предварительным договоренностям, Москалькова должна была посетить несколько заключенных – в первую очередь, руководителя портала РИА «Новости Украина» Кирилла Вышинского. Денисова же должна была ехать в колонию к режиссеру Олегу Сенцову. Визиты должны были состояться синхронно.



По словам украинского омбудсмена, после возвращения Москальковой в Москву они планировали совместное посещение журналиста Романа Сущенко. В ее планах также было посетить осужденных украинцев Станислава Клыха и Александра Кольченко, Николая Карпюка во Владимире и осуществить визиты в Ростов и Крым.



«Такие договоренности были на вчера. Впрочем, опять ничего не произошло... Меня снова пригласили на переговоры. Я еду, но ...», – написала Денисова.

Уполномоченные по правам человека России и Украины Татьяна Москалькова и Людмила Денисова в понедельник провели встречу в Москве.

В апреле Украина заявила о готовности обменять 20 россиян на осужденных в России за терроризм украинского кинорежиссера Олега Сенцова и крымского анархо-коммуниста Александра Кольченко, а также пленных в Донбассе. Позже Украина предложила обменять Сенцова на Кирилла Вышинского.