В Раде назвали условие освобождения 20 захваченных Украиной россиян

Украина готова обменять 20 россиян на осужденных в России за терроризм Олега Сенцова и Александра Кольченко, а также пленных на Донбассе, заявила первый вице-спикер Верховной Рады, представитель Киева в гуманитарной подгруппе ТКГ по урегулированию на Донбассе Ирина Геращенко.

Геращенко заявила, что освобождение Сенцова и Кольченко является принципиальным вопросом для Украины, пишет «Апостроф» со ссылкой на РБК-Украина.

Так, «украинская сторона готова передать 20 россиян, которые содержатся в украинских тюрьмах (...), чтобы освободить Сенцова, Кольченко и других».

Напомним, в мае 2014 года ФСБ России сообщила о задержании членов диверсионной группы «Правого сектора*», готовивших теракты в Ялте, Симферополе и Севастополе. Среди них был также украинский режиссер Олег Сенцов.

Против Сенцова, а также Геннадия Афанасьева, Алексея Чирния, Александра Кольченко было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 205 (террористический акт), ч. 2 ст. 205.4 (организация террористического сообщества и участие в нем), ч. 3 ст. 222 (незаконный оборот оружия) УК.

В августе 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд признал Сенцова виновным в подготовке терактов в Крыму и приговорил его к 20 годам лишения свободы. Кольченко получил 10 лет лишения свободы. Чирний и Афанасьев получили по семь лет тюрьмы.

В октябре 2016 года Министерство юстиции подтвердило отказ передать Украине осужденных Олега Сенцова и Александра Кольченко в связи с тем, что у них есть российское гражданство. В письме от Министерства юстиции России, опубликованном на Украине, указано, что Сенцов получил российское гражданство, поэтому его передача невозможна.

В феврале 2018 года Украина предложила обменять осужденных на Украине россиян Александра Баранова и Максима Одинцова на находящихся под стражей и в заключении в России граждан Украины Романа Сущенко и Олега Сенцова.

Также в марте 2018 года стало известно о прогрессе в согласовании списка пленных в Донбассе.