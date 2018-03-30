Достигнут прогресс в согласовании списка пленных в Донбассе

Участники контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины достигли прогресса в согласовании и верификации списка для обмена пленными в Донбассе, заявил полномочный представитель России на минских переговорах Борис Грызлов.

Он сообщил, что был достигнут прогресс «в согласовании и верификации списка удерживаемых лиц, понимании и согласовании механизма процедуры обмена», а также что «есть условия и основания для завершения этого процесса», передает ТАСС.

«Но, к сожалению, украинская сторона ищет поводы для затягивания, в том числе пересмотра самого принципа обмена», – сказал он, комментируя заявление «нормандской четверки», которая призвала стороны конфликта в Донбассе к более активным усилиям в вопросе обмена пленными по формуле «всех на всех».

Полпред отметил также, что объявляемые перемирия в регионе внесли «весомый вклад в общие усилия по обеспечению безопасности жителей районов конфликтной зоны».

«К сожалению, ни одно из них не соблюдалось полностью, однако статистика показывает, что каждое из таких перемирий на протяжении 2017-2018 годов способствовало снижению числа человеческих жертв, помогало сохранить жизни людей», – сказал Грызлов.

Он подчеркнул, что «главной задачей для достижения полной тишины на линии разграничения является разведение сил по всей ее протяженности», и выразил надежду, что заявление лидеров «нормандской четверки» позволит «достичь прогресса в демилитаризации зоны конфликта».

Напомним, договоренности о прекращении огня в преддверии Пасхи вступили в силу в Донбассе в 00.01 мск в пятницу. Приказ о соблюдении режима полного прекращении огня был доведен до всех подразделений провозглашенной ДНР.

В четверг «Нормандская четверка» приветствовала соглашение о возобновлении режима прекращения огня по случаю Пасхи, как это было согласовано в рамках трехсторонней контактной группы 23 марта.

Последнее, так называемое весеннее, перемирие в Донбассе было объявлено 5 марта, однако оно неоднократно нарушалось. Наблюдатели СММ ОБСЕ зафиксировали более 10 тыс. нарушений режима прекращения огня у линии соприкосновения в Донбассе с начала года.