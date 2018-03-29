Приказ о «пасхальном перемирии» доведен до всех подразделений ДНР

Приказ о соблюдении режима полного прекращении огня с 30 марта доведен до всех подразделений провозглашенной ДНР.

«В целях качественного выполнения решения контактной группы в Минске о прекращении огня с 00.00 30 марта во всех подразделениях Народной милиции ДНР доведен приказ начальника управления «О соблюдении режима прекращения огня» в период «пасхального перемирия», – сообщили в оперативном командовании ДНР, передает РИА «Новости».

В четверг «Нормандская четверка» приветствовала соглашение о возобновлении режима прекращения огня по случаю Пасхи, как это было согласовано в рамках трехсторонней контактной группы 23 марта. Соглашение вступит в силу 30 марта.

В середине марта глава ДНР Александр Захарченко предложил объявить в Донбассе пасхальное перемирие.