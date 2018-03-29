Лидеры «нормандской четверки» захотели ускорить выполнение «Минска-2»

Лидеры России, ФРГ, Франции и Украины Владимир Путин, Ангела Меркель, Эмманюэль Макрон и Петр Порошенко собираются рассмотреть ускорение достижения Минских договоренностей в ближайшие месяцы.

«Лидеры стран «нормандского формата» вновь подтверждают свою приверженность осуществлению Минских договоренностей в отношении всех его аспектов (безопасность, политические, гуманитарные и экономические вопросы). Они рассмотрят возможные пути ускорения осуществления договоренностей в предстоящие месяцы», – сообщается на сайте Кремля.

«Нормандская четверка» приветствовала соглашение о возобновлении режима прекращения огня по случаю Пасхи, как это было согласовано в рамках трехсторонней контактной группы 23 марта. Соглашение вступит в силу 30 марта. «Они подчеркнули важность его строгого соблюдения и обеспечения эффективного мониторинга и проверки со стороны Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ», – говорится в сообщении.

Также отмечено, что лидеры четырех стран призвали к более активным усилиям по обмену оставшихся задержанных по формуле «всех на всех», на фоне успешного обмена более 300 задержанных в декабре 2017 года.

Напомним, в феврале глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что встреча министров иностранных дел России, ФРГ, Франции и Украины в «нормандском формате» по урегулированию ситуации в Донбассе отложена.

Комплекс мер по выполнению Минских соглашений (Минск-2) – документ, согласованный на саммите в Минске 11-12 февраля 2015 года руководителями Германии, Франции, Украины, России в формате «нормандской четверки». Его подписала контактная группа, состоящая из представителей Украины, России, ОБСЕ и самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, с целью деэскалации вооруженного конфликта на территории Донбасса.