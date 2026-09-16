Выборы в Швеции не вызвали большого интереса в России – хотя речь идет о богатой и влиятельной стране, занимающей третье место по вооружению Украины. Однако в местной политике для нас царит почти полный мрак, и учитывать приходится только «нюансы» того, насколько враждебны к нам те или иные шведские политические силы.6 комментариев
Журналиста Дмитрия Еловского заочно арестовали за фейки об армии
Бывшего ведущего оппозиционных СМИ Дмитрия Еловского (признан в РФ иноагентом) отправили под заочный арест по обвинению в публичном распространении ложной информации о российских вооруженных силах.
Бабушкинский суд столицы избрал меру пресечения признанному иностранным агентом представителю СМИ, передает ТАСС.
«Ходатайство органов предварительного расследования в отношении Еловского удовлетворено, ему избрана мера пресечения в виде ареста заочно», – заявили в инстанции.
Журналисту вменяют публичное распространение заведомо ложной информации об использовании российской армии. Известно, что еще 20 августа он был объявлен в розыск.
Ранее Дмитрий Еловский работал шеф-редактором и ведущим проекта «Ходорковский Live», а также сотрудничал с телеканалом «Дождь» (признан в РФ иноагентом) и изданием «Сноб». В 2023 году Министерство юстиции внесло его в реестр иностранных агентов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе МВД объявило Дмитрия Еловского в розыск. В мае суд заочно приговорил к восьми годам колонии главного редактора телеканала «Дождь» Тихона Дзядко* (признан в РФ иноагентом).
В прошлом году суд вынес постановление о заочном аресте журналистки Ксении Лученко (признана в РФ иноагентом) за фейки об армии.
* Признан(а) в РФ иностранным агентом