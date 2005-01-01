Российский и украинский омбудсмены встретились в Москве

Уполномоченные по правам человека России и Украины Татьяна Москалькова и Людмила Денисова начали встречу в Москве, чтобы обсудить план взаимных поездок к осужденным, отбывающим наказание на территории двух стран.

До последнего момента встреча, которая проходит в офисе российского омбудсмена, оставалась под вопросом, поскольку украинский представитель в назначенное время поехала не на встречу, а в СИЗО «Лефортово», где содержится Роман Сущенко, но допущена к нему не была. В результате встреча с Москальковой задержалась примерно на час, передает ТАСС.

Украинский омбудсмен приехала в Россию еще на прошлой неделе, однако с тех пор уже несколько раз нарушила договоренности о встрече и первых посещениях осужденных. Денисова по собственной инициативе сначала отправилась в Салехард, где отбывает наказание Олег Сенцов, затем во Владимир, где содержится Николай Карпюк, и в понедельник – в московское «Лефортово» к Роману Сущенко.

В результате оказалась сорванной встреча с Москальковой, которая первоначально должна была состояться в Омске в минувшую субботу. В итоге Москалькова не смогла отправиться на Украину, чтобы посетить в Херсоне главного редактора РИА «Новости Украина» Кирилла Вышинского. В сложившихся условиях российский омбудсмен предложила своей украинской коллеге встретиться в понедельник в Москве.

В апреле Украина заявила о готовности обменять 20 россиян на осужденных в России за терроризм украинского кинорежиссера Олега Сенцова и крымского анархо-коммуниста Александра Кольченко, а также пленных в Донбассе. Позже Украина предложила обменять Сенцова на Кирилла Вышинского.