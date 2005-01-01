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16 июня, суббота  |  Последнее обновление — 20:00  |  vz.ru
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Повышение пенсионного возраста для женщин, как оказывается, поддерживают сами женщины. Активистки феминистского движения считают, что нынешняя пенсионная система мешает их карьере и заработкам, а более поздний выход на пенсию дает женщинам множество преимуществ. Специалисты с ними полностью согласны – и объясняют, почему именно. Подробности...
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План Киева по раскрутке Сенцова провалился на Ямале

Людмила Денисова прикладывает все усилия, чтобы превратить Сенцова в мейдийную фигуруФото: facebook.com/denisovaombudsman
Поездка украинского омбудсмена Людмилы Денисовой в Россию потерпела фиаско. Она не смогла посетить во Владимирском централе Николая Карпюка, а накануне ее не пустили к Олегу Сенцову. Произошедшее поставило под угрозу ее переговоры с российской коллегой Татьяной Москальковой и возможность будущих подобных поездок. Впрочем, оба омбудсмена решили еще встретиться в Москве. Какой цели добивается Киев, превращая Сенцова в «новую Савченко»? Подробности...
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Говорухин, которого мы потеряли

Коллеги Станислава Говорухина назвали его «стопроцентным человеком»Фото: Сергей Пятаков/РИА «Новости»
Станислав Говорухин обладал удивительным даром – для каждого нового поколения зрителей он умел снять фильм, который становился «главным». Сложно найти человека, не смотревшего в свое время говорухинские фильмы «Вертикаль», «Место встречи изменить нельзя», «Ворошиловский стрелок». И, в отличие от многих политиков, Говорухин не только знал, как нельзя, но и мог сказать, как надо. Подробности...
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Почему Латвия боится обнародования архивов КГБ

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Почему Кубань снова стала местом кровавого убийства

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Им и Майдан устроили, и АТО, революцию гидности, небесную сотню, новых людей в правительстве, безвиз, европейские стандарты, Муждабаева подарили, Бабченко. А они не желают гей-парада. Нужна какая-то акция солидарности. Подробности...

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          План Киева по раскрутке Сенцова провалился на Ямале

          Людмила Денисова прикладывает все усилия, чтобы превратить Сенцова в мейдийную фигуру   16 июня 2018, 18:50
          Фото: facebook.com/denisovaombudsman
          Текст: Андрей Резчиков

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          Поездка украинского омбудсмена Людмилы Денисовой в Россию потерпела фиаско. Она не смогла посетить во Владимирском централе Николая Карпюка, а накануне ее не пустили к Олегу Сенцову. Произошедшее поставило под угрозу ее переговоры с российской коллегой Татьяной Москальковой и возможность будущих подобных поездок. Впрочем, оба омбудсмена решили еще встретиться в Москве. Какой цели добивается Киев, превращая Сенцова в «новую Савченко»?

          Российский омбудсмен Татьяна Москалькова заявила в субботу, что поездка уполномоченного по правам человека на Украине Людмилы Денисовой в Салехард, где по обвинениям в терроризме отбывает 20-летнее заключение украинский режиссер Олег Сенцов, заведомо была обречена на провал. Об этом она рассказала после посещения в омской колонии осужденного на пять лет лишения свободы за подготовку к диверсии и изготовление, хранение и перевозку боеприпасов гражданина Украины и России Дмитрия Штыбликова.

          Изначально Москалькова планировала посетить Штыбликова вместе с Денисовой, а в понедельник встретиться в Херсоне с арестованным по обвинению в госизмене главредом агентства РИА «Новости Украина» Кириллом Вышинским. Денисова же могла бы увидеть Сенцова после 22 июня.

          Однако Денисова прибыла в Салехард накануне, нарушив договоренности. Не попав к Сенцову, украинский омбудсмен отказалась ехать вместе с Москальковой Омск к Штыбликову. На этом переговоры с российской стороной о совместном посещении заключенных, казалось, зашли в тупик.

          Кроме этого визиту Денисовой в Омск не благоприятствовали погодные условия. «Она (Денисова) сказала, что хотела бы поехать, но не может вылететь из Ямала, поскольку опоздала на самолет. Там таковы погодные условия, что добираться нужно до аэропорта на пароме», – сказала Москалькова, уточнив, что приезд украинского уполномоченного в Омск не состоялся еще и потому, что между омбудсменами не было четких договоренностей по дорожной карте посещений.

          Говоря об условиях содержания Штыбликова, Москалькова заверила, что «у него нет претензий», «чувствует себя хорошо, имеет возможности для прогулок и пользуется магазином». Как передает ТАСС, Москалькова сообщила, что заключенный изъявил желание отбывать наказание на Украине.

          Что касается действий Денисовой, то после неудачной попытки увидеть Сенцова она решила попасть в субботу во Владимирский централ к осужденному Николаю Карпюку. Однако как и в случае с Сенцовым ей это не удалось. Представитель УФСИН по Владимирской области сообщил, что украинский омбудсмен не успела подать заявление для частного краткосрочного свидания с Карпюком, так как у сотрудников тюрьмы закончился рабочий день. Он уточнил, что заявление у нее будет принято позже, после чего она сможет увидеться с Карпюком, но это произойдет не раньше следующей недели.

          Денисова пообещала пытаться попасть к Карпюку и как уполномоченный, и как частное лицо.

          Между тем, позже в субботу Москалькова и Денисова все-таки решили встретиться в понедельник в Москве с целью согласовать вопрос взаимных поездок по тюрьмам. Москалькова уверена, что возможности для переговоров с Украиной о посещении осужденных пока не потеряны.

          Контакты между омбудсменами двух стран активизировалось после того, как на прошлой неделе состоялся телефонный разговор президентов России и Украины Владимира Путина и Петра Порошенко. Они уделили особое внимание «вопросам гуманитарного характера, включая обмен удерживаемых лиц». В частности, Путин обсудил вопрос выдачи задержанных, включая Вышинского.

          В апреле Украина заявила о готовности обменять 20 россиян на Сенцова и крымского анархо-коммуниста Александра Кольченко, а также пленных в Донбассе, а затем – Сенцова на Вышинского. После этого омбудсмены обменялись 9 июня списками из 34 человек для посещений.

          Политолог, член президентского Совета по межнациональным отношениям Богдан Безпалько назвал поездку Денисовой в Россию элементом информационной войны Киева. Он уверен, что в случае с Сенцовым «она наверняка передала бы миру, какой он несчастный, голодающий, измученный, подвергается давлению, пыткам». «Но ей не удалось с ним встретиться и сейчас она будет говорить о том, как жестка и немилосердна пенитенциарная система в России», – сказал Безпалько газете ВЗГЛЯД.

          Он признался, что ничего хорошего не ожидал от этой поездки и теперь не стоит надеяться на то, что российских правозащитников допустят к находящимся в заключении на Украине россиянам. Безпалько подчеркнул, что вина задержанного украинскими спецслужбами Вышинского, в отличие от Сенцова, не доказана. «Это просто нелояльный журналист, которого взяли в заложники и сейчас хотят обменять на Сенцова», – полагает он.

          Безпалько выразил сожаление, что никто не будет рассматривать тот факт, что сама по себе поездка Денисовой при весьма низком уровне дипломатических отношений между Россией и Украиной «является большим шагом навстречу Киеву со стороны российских властей».

          По его словам, Киев делает из Сенцова новую Надежду Савченко, медиафигуру. «Почему? Об этом можно спорить, гадать. Возможно, чтобы добиться впоследствии обмена, преподнести это как одну из побед Порошенко. Либо же для того, чтобы каким-то образом избавиться от российских заключенных. Заметьте, что те же люди, которые раньше выступали в защиту Савченко, например, Лия Ахеджакова, сейчас забыли о ней, несмотря на то, что она снова находится в тюрьме и снова голодает. Они переключились на Сенцова. То есть у них очень односторонний взгляд», – считает эксперт.

          По его словам, обмен Сенцова на Вышинского и других людей, освобождения которых давно добивается Россия вместе с ДНР и ЛНР, «в принципе возможен». Более того, под обмен могли бы попасть менее известные общественности жертвы нынешнего киевского режима. Среди них арестованные за «организацию массовых беспорядков» 2 мая 2014 года в Одессе Евгений Нефедов и Сергей Долженков.

          «Сейчас на Украине в местах заключения находится несколько сотен россиян. Далеко не все из них являются добровольцами, которые приехали воевать в Донбасс. Некоторые просто приехали к родственникам и оказались в тюрьме, публично не согласившись с некоторыми политическими линиями украинских властей. Некоторых просто взяли в заложники. Но они не так известны, как Вышинский и остаются вне поля зрения СМИ, в том числе российских», – подытожил Богдан Безпалько.


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