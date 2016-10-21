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22 мая, вторник  |  Последнее обновление — 15:23  |  vz.ru
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Озвучены аргументы «за» и «против» обмена Вышинского на Сенцова

Киев предложил Москве обменять одного украинского гражданина на другогоФото: Global Look Press, Валерий Матыцин/ТАСС
Киев выдвинул идею обмена задержанного на Украине по обвинению в госизмене журналиста Кирилла Вышинского на осужденного в России за терроризм украинца Олега Сенцова. Вероятно, арест Вышинского был спланированной акцией, чтобы потом предложить подобный вариант. И это ставит перед Москвой принципиальный вопрос – соглашаться или нет? Подробности...
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В России зазвучали последние отголоски «парада суверенитетов» 90-х

Российское государство по-прежнему гарантирует сохранение культуры двухсот народов РоссииФото: Сергей Фадеичев/ТАСС
Татарин, живущий в Башкирии, не обязан изучать башкирский, дагестанец, живущий в Калмыкии, не обязан учить калмыцкий. Об этом напоминают общественные деятели на фоне дискуссии, разгоревшейся вокруг законопроекта, который вводит принцип добровольности изучения национального языка. Если родители хотят, чтобы их ребенок изучал родной язык, они просто будут подавать заявление по этому поводу. Подробности...
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Названы четыре причины резкого обострения в Донбассе

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В нападении боевиков на храм в Грозном увидели иностранный след

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          Озвучены аргументы «за» и «против» обмена Вышинского на Сенцова

          Киев предложил Москве обменять одного украинского гражданина на другого   22 мая 2018, 14:56
          Фото: Global Look Press, Валерий Матыцин/ТАСС
          Текст: Марина Балтачева,
          Алексей Нечаев

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          Киев выдвинул идею обмена задержанного на Украине по обвинению в госизмене журналиста Кирилла Вышинского на осужденного в России за терроризм украинца Олега Сенцова. Вероятно, арест Вышинского был спланированной акцией, чтобы потом предложить подобный вариант. И это ставит перед Москвой принципиальный вопрос – соглашаться или нет?

          Киев устами пресс-секретаря МИД Украины Марьяны Бецы предложил обменять задержанного главу РИА «Новости Украина» Кирилла Вышинского на отбывающего наказание в России украинца Олега Сенцова. «Главная цель как для МИД, так и для правительства – освобождение политзаключенных», – добавила Беца.

          Возможно, представитель МИД таким образом случайно раскрыла настоящую причину ареста украинскими властями Вышинского. Видимо, это поняла и сама Беца, а потому решила поправить цитирующие ее украинские СМИ, расставив приоритеты в другом порядке. Как она написала в своем Twitter, на самом деле имелось в виду, что именно упомянутое «освобождение» является приоритетом, для достижения которого руководство Украины готово рассматривать любые варианты.

          «Если это произойдет с помощью любой третьей страны – мы будем только рады. Все возможно. Я не могу раскрывать всех деталей... Могу сказать одно, что переговорный процесс не останавливается», – добавила Беца.

          Напомним, глава РИА «Новости Украина» Кирилл Вышинский был задержан на прошлой неделе во вторник после того, как силовики СБУ ворвались в киевский офис редакции и устроили там обыск. СБУ предъявила Вышинскому обвинение в госизмене. Затем суд в Херсоне арестовал журналиста на два месяца. Россия потребовала незамедлительно освободить Вышинского, призывая зарубежные страны обратить внимание на царящий в этой стране беспредел.

          Украинский режиссер Олег Сенцов, по данным ФСБ, был членом диверсионной группы, связанной с «Правым сектором*», которая готовила теракт в ночь на 9 мая 2014 года около «мемориала Вечный огонь» и памятника Ленину в столице Крыма – Симферополе. Также планировались поджоги офисов общественной организации «Русская община Крыма» и представительства партии «Единая Россия» в Симферополе. Сенцов был задержан. В августе 2015 года его признали виновным в подготовке терактов в Крыму и приговорили к 20 годам колонии.

          Ранее стало известно, что находящийся в заключении Сенцов с 14 мая объявил бессрочную голодовку. Единственным его требованием стало освобождение 64 «украинских политзаключенных в России».

          Напомним, еще в прошлом году президент Украины Петр Порошенко заявил, что Киев в рамках обмена пленными в Донбассе не освободил арестованных граждан России, так как планирует делать это только в обмен на осужденных в России украинцев. Среди желаемых для обмена лиц он упомянул Романа Сущенко, обвиняемого в шпионаже, а также Олега Сенцова и Александра Кольченко, признанных виновными в подготовке терактов в Крыму. Кроме того, Порошенко назвал боевиков УНА-УНСО* Станислава Клыха и Николая Карпюка, приговоренных за участие в первой чеченской кампании на стороне банд Масхадова и Басаева. 

          Стоит отметить, что примеры подобных обменов уже были. Так, в прошлом году Владимир Путин помиловал представителей экстремистского «меджлиса крымско-татарского народа*» Ахтема Чийгоза и Ильми Умерова по обращению муфтия мусульман Крыма. Чийгоз был приговорен к восьми годам реального срока за организацию массовых беспорядков у здания крымского парламента в феврале 2014 года, а Умеров был осужден на два года за призывы к нарушению территориальной целостности России.

          Оба они по их собственному желанию были переданы турецким властям. В обмен в РФ отправились Александр Смирнов и Юрий Анисимов, которые были задержаны в апреле 2016 года за убийство в Стамбуле чеченского террориста Вахида Эдельгириева. Правда, этот обмен был больше с Турцией, чем с Украиной, так как россиян удерживала именно Анкара.

          Депутат Верховной рады Надежда Савченко была осуждена в России на 22 года за причастность к убийству журналистов Игоря Корнелюка и Антона Волошина в Донбассе. В мае 2016 года между Москвой и Киевом состоялся обмен Савченко на двух россиян – Евгения Ерофеева и Александра Александрова, осужденных на Украине, где их считали «бойцами ГРУ» и обвиняли в террористической деятельности, незаконном пересечении границы и ведении войны. Правда, спустя всего два года, 23 марта, Савченко арестовал уже украинский суд по подозрению в подготовке теракта в Верховной раде. Савченко в ответ в суде объявила голодовку.

          Разберемся, в чем же особенности нынешнего случая и какие существуют аргументы за и против обмена Вышинского на Сенцова.

          «Если мы на это согласимся – они завтра начнут хватать любого работника банка или любого работника СМИ или тех российских структур, которые работают на Украине. Это никуда не годится»,

          – заявил газете ВЗГЛЯД глава комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников.

          И если раньше украинские силовики вели свою «охоту», прежде всего, на российских граждан, то теперь они готовы ради создания подобных провокаций с обменом арестовывать и неугодных им собственных граждан. «Людям нужно уезжать оттуда. Сейчас каждый оппозиционно настроенный украинец может оказаться в подобной ситуации. Пускай тогда правительство попросит своих граждан покинуть территорию Украины. А то они любого хватают, тем более за журналистскую деятельность, ладно бы еще за шпионаж. Так что в данном случае, я считаю, что если МИД пойдет на обмен, это будет неправильно», – подчеркнул Калашников.

          «Мы, конечно, своих не бросаем и будем бороться другими методами. Но если мы пойдем по пути обмена – это ни к чему хорошему не приведет. Да, иногда меняют разведчика на разведчика, может быть, разведчика на какого-то совсем уникального человека, например, как это было в случае с Луисом Корваланом. Но эта история совершенно иная», – считает Калашников.

          «Предложение украинского МИДа – это цинизм высшей пробы. Как можно обменивать простого журналиста на доказанного террориста, которого взяли с поличным, взяли со взрывчаткой, который получил заслуженное наказание? Они считают, что это равноценные преступники? Кроме того, журналист пока просто задержан, даже не осужден, в то время как Сенцов получил по заслугам и не отказался от своих террористических взглядов, которые не скрывает. И что теперь, они будут ловить каждого второго гражданина Украины и требовать обмен? Это разве цивилизованный путь? Это полное безобразие и какое-то средневековье», – заявил газете ВЗГЛЯД первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

          Заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин также уверен: «Обмен принципиально неравноценный. Это выглядит как провокация. Менять человека, который сознательно готовил террористический акт, на журналиста, который действовал абсолютно в рамках украинской конституции, это, конечно, издевательство», – подчеркнул он в комментарии газете ВЗГЛЯД.

          Кроме того, оба обмениваемых имеют украинское гражданство, то есть, по сути, Киев предлагает поменять украинца на украинца. Сенцов был арестован в Крыму, когда шел обмен украинских паспортов на российские для жителей полуострова, хотя и не успел его получить, напомнил Жарихин. А Вышинский имеет и украинское, и российское гражданство. «Так что они оба как бы в пограничной зоне», – подчеркнул собеседник.

          В пользу обмена говорят, прежде всего, гуманистические соображения. Все-таки речь идет о жизни, здоровье и свободе человека, причем такого, который продвигал позицию и отстаивал интересы, которые в основном совпадали с позицией нашей страны.

          Конечно, Вышинского жалко, подчеркнул Жарихин. «Боюсь, что другого варианта освободить его не будет. Никакая мировая общественность, мы уже видим, не возбудится и не напряжется по этому поводу», – объяснил он.

          Имиджевые потери, правда, будут и в том, и в том случае, отметил собеседник. Если откажемся, значит, своих бросаем, а если согласимся, они «возопят, что вот, Сенцов, оказывается, никакой не террорист, он великий кинорежиссер, которого держали в России», объяснил эксперт.

          По сути, это ситуация, когда оба варианта однозначно неприемлемы. «Надо отдать украинцам должное, провокации они делать научились», – подчеркнул Жарихин.

          Тем не менее, «учитывая гуманитарные вопросы», стоило бы «смириться с имиджевыми потерями и обменять хорошего человека на этого мерзавца», считает эксперт.

          * Организация, в отношении которой судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности"


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