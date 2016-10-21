Озвучены аргументы «за» и «против» обмена Вышинского на Сенцова

Киев выдвинул идею обмена задержанного на Украине по обвинению в госизмене журналиста Кирилла Вышинского на осужденного в России за терроризм украинца Олега Сенцова. Вероятно, арест Вышинского был спланированной акцией, чтобы потом предложить подобный вариант. И это ставит перед Москвой принципиальный вопрос – соглашаться или нет?

Киев устами пресс-секретаря МИД Украины Марьяны Бецы предложил обменять задержанного главу РИА «Новости Украина» Кирилла Вышинского на отбывающего наказание в России украинца Олега Сенцова. «Главная цель как для МИД, так и для правительства – освобождение политзаключенных», – добавила Беца.

Возможно, представитель МИД таким образом случайно раскрыла настоящую причину ареста украинскими властями Вышинского. Видимо, это поняла и сама Беца, а потому решила поправить цитирующие ее украинские СМИ, расставив приоритеты в другом порядке. Как она написала в своем Twitter, на самом деле имелось в виду, что именно упомянутое «освобождение» является приоритетом, для достижения которого руководство Украины готово рассматривать любые варианты.

«Если это произойдет с помощью любой третьей страны – мы будем только рады. Все возможно. Я не могу раскрывать всех деталей... Могу сказать одно, что переговорный процесс не останавливается», – добавила Беца.

Напомним, глава РИА «Новости Украина» Кирилл Вышинский был задержан на прошлой неделе во вторник после того, как силовики СБУ ворвались в киевский офис редакции и устроили там обыск. СБУ предъявила Вышинскому обвинение в госизмене. Затем суд в Херсоне арестовал журналиста на два месяца. Россия потребовала незамедлительно освободить Вышинского, призывая зарубежные страны обратить внимание на царящий в этой стране беспредел.

Украинский режиссер Олег Сенцов, по данным ФСБ, был членом диверсионной группы, связанной с «Правым сектором*», которая готовила теракт в ночь на 9 мая 2014 года около «мемориала Вечный огонь» и памятника Ленину в столице Крыма – Симферополе. Также планировались поджоги офисов общественной организации «Русская община Крыма» и представительства партии «Единая Россия» в Симферополе. Сенцов был задержан. В августе 2015 года его признали виновным в подготовке терактов в Крыму и приговорили к 20 годам колонии.

Ранее стало известно, что находящийся в заключении Сенцов с 14 мая объявил бессрочную голодовку. Единственным его требованием стало освобождение 64 «украинских политзаключенных в России».

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Напомним, еще в прошлом году президент Украины Петр Порошенко заявил , что Киев в рамках обмена пленными в Донбассе не освободил арестованных граждан России, так как планирует делать это только в обмен на осужденных в России украинцев. Среди желаемых для обмена лиц он упомянул Романа Сущенко, обвиняемого в шпионаже , а также Олега Сенцова и Александра Кольченко, признанных виновными в подготовке терактов в Крыму. Кроме того, Порошенко назвал боевиков УНА-УНСО* Станислава Клыха и Николая Карпюка, приговоренных за участие в первой чеченской кампании на стороне банд Масхадова и Басаева.

Стоит отметить, что примеры подобных обменов уже были. Так, в прошлом году Владимир Путин помиловал представителей экстремистского «меджлиса крымско-татарского народа*» Ахтема Чийгоза и Ильми Умерова по обращению муфтия мусульман Крыма. Чийгоз был приговорен к восьми годам реального срока за организацию массовых беспорядков у здания крымского парламента в феврале 2014 года, а Умеров был осужден на два года за призывы к нарушению территориальной целостности России.

Оба они по их собственному желанию были переданы турецким властям. В обмен в РФ отправились Александр Смирнов и Юрий Анисимов, которые были задержаны в апреле 2016 года за убийство в Стамбуле чеченского террориста Вахида Эдельгириева. Правда, этот обмен был больше с Турцией, чем с Украиной, так как россиян удерживала именно Анкара.

Депутат Верховной рады Надежда Савченко была осуждена в России на 22 года за причастность к убийству журналистов Игоря Корнелюка и Антона Волошина в Донбассе. В мае 2016 года между Москвой и Киевом состоялся обмен Савченко на двух россиян – Евгения Ерофеева и Александра Александрова, осужденных на Украине, где их считали «бойцами ГРУ» и обвиняли в террористической деятельности, незаконном пересечении границы и ведении войны. Правда, спустя всего два года, 23 марта, Савченко арестовал уже украинский суд по подозрению в подготовке теракта в Верховной раде. Савченко в ответ в суде объявила голодовку.

Разберемся, в чем же особенности нынешнего случая и какие существуют аргументы за и против обмена Вышинского на Сенцова.

«Если мы на это согласимся – они завтра начнут хватать любого работника банка или любого работника СМИ или тех российских структур, которые работают на Украине. Это никуда не годится»,

– заявил газете ВЗГЛЯД глава комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников.

И если раньше украинские силовики вели свою «охоту», прежде всего, на российских граждан, то теперь они готовы ради создания подобных провокаций с обменом арестовывать и неугодных им собственных граждан. «Людям нужно уезжать оттуда. Сейчас каждый оппозиционно настроенный украинец может оказаться в подобной ситуации. Пускай тогда правительство попросит своих граждан покинуть территорию Украины. А то они любого хватают, тем более за журналистскую деятельность, ладно бы еще за шпионаж. Так что в данном случае, я считаю, что если МИД пойдет на обмен, это будет неправильно», – подчеркнул Калашников.

«Мы, конечно, своих не бросаем и будем бороться другими методами. Но если мы пойдем по пути обмена – это ни к чему хорошему не приведет. Да, иногда меняют разведчика на разведчика, может быть, разведчика на какого-то совсем уникального человека, например, как это было в случае с Луисом Корваланом. Но эта история совершенно иная», – считает Калашников.

«Предложение украинского МИДа – это цинизм высшей пробы. Как можно обменивать простого журналиста на доказанного террориста, которого взяли с поличным, взяли со взрывчаткой, который получил заслуженное наказание? Они считают, что это равноценные преступники? Кроме того, журналист пока просто задержан, даже не осужден, в то время как Сенцов получил по заслугам и не отказался от своих террористических взглядов, которые не скрывает. И что теперь, они будут ловить каждого второго гражданина Украины и требовать обмен? Это разве цивилизованный путь? Это полное безобразие и какое-то средневековье», – заявил газете ВЗГЛЯД первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

Заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин также уверен: «Обмен принципиально неравноценный. Это выглядит как провокация. Менять человека, который сознательно готовил террористический акт, на журналиста, который действовал абсолютно в рамках украинской конституции, это, конечно, издевательство», – подчеркнул он в комментарии газете ВЗГЛЯД.

Кроме того, оба обмениваемых имеют украинское гражданство, то есть, по сути, Киев предлагает поменять украинца на украинца. Сенцов был арестован в Крыму, когда шел обмен украинских паспортов на российские для жителей полуострова, хотя и не успел его получить, напомнил Жарихин. А Вышинский имеет и украинское, и российское гражданство. «Так что они оба как бы в пограничной зоне», – подчеркнул собеседник.

В пользу обмена говорят, прежде всего, гуманистические соображения. Все-таки речь идет о жизни, здоровье и свободе человека, причем такого, который продвигал позицию и отстаивал интересы, которые в основном совпадали с позицией нашей страны.

Конечно, Вышинского жалко, подчеркнул Жарихин. «Боюсь, что другого варианта освободить его не будет. Никакая мировая общественность, мы уже видим, не возбудится и не напряжется по этому поводу», – объяснил он.

Имиджевые потери, правда, будут и в том, и в том случае, отметил собеседник. Если откажемся, значит, своих бросаем, а если согласимся, они «возопят, что вот, Сенцов, оказывается, никакой не террорист, он великий кинорежиссер, которого держали в России», объяснил эксперт.

По сути, это ситуация, когда оба варианта однозначно неприемлемы. «Надо отдать украинцам должное, провокации они делать научились», – подчеркнул Жарихин.

Тем не менее, «учитывая гуманитарные вопросы», стоило бы «смириться с имиджевыми потерями и обменять хорошего человека на этого мерзавца», считает эксперт.