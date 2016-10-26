Порошенко нашел новый шулерский способ давления на Россию

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29 декабря, пятница  |  Последнее обновление — 04:54  |  vz.ru
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Иностранных спекулянтов сменили реальные инвесторы в российское производство

На место западного бизнеса приходят инвесторы с ВостокаФото: Kacper Pempel/Reuters
Статистика показывает существенный приток иностранных денег в российскую экономику. Что самое важное – спекулятивный, нацеленный на фондовый рынок иностранный капитал, наоборот, уходит из России, а вместо него приходят желающие вложить в реальное производство. У этой тенденции есть сразу несколько приятных для России особенностей. Подробности...
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МИДу стоит активнее противостоять вмешательству США в российские выборы

Навальный стал поводом к тому, чтобы Госдеп обеспокоился правами российских народовФото: Joshua Roberts/Reuters
Госдеп США обеспокоен, что в одной из стран мира рядового гражданина, осужденного по тяжкой статье, не допустили до участия в президентских выборах в качестве кандидата. Удивительное совпадение, но речь в данном случае идет о России и Алексее Навальном. МИД РФ ответил на эту обеспокоенность, но отвечать американцам пора не словами, а практикой. Подробности...
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Новый глава РАН отверг призыв сотен ученых вернуть им «советское время»

Академическая верхушка отвергла призыв сотен ученых воротить им «советские порядки»Фото: Nataliya Sadovskaya
Президент Академии наук Александр Сергеев отказался устраивать конфликт с чиновниками из ФАНО вопреки призыву 400 ученых, подписантов открытого письма Путину. Фрондирующие авторы письма заявили газете ВЗГЛЯД, что требуют вернуть их в «советское время», когда ученые могли свободно развивать фундаментальную науку. Подробности...
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Даже в деле с обменом пленных Киев не упустил возможность обмануть

Украина должна была передать народным республикам 306 военнопленных, но без накладок не обошлосьФото: Михаил Соколов/ТАСС
В Донбассе успешно завершился долгожданный и самый массовый в истории обмен пленными между ДНР и ЛНР, с одной стороны, и Украиной – с другой. По сути, речь идет о единственном пункте Минских соглашений, который удалось выполнить, пусть и с оговорками. Киев приписывает все заслуги себе и, как обычно, лжет, но главный вопрос сейчас в том, куда двигаться дальше. Подробности...
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Охране и посетителям магазинов посоветовали не терять бдительности

Посетитель зашел в магазин с сумкой, а вышел уже без нееФото: кадр из видео
Взрыв в петербургском супермаркете «Перекресток» признан терактом – об этом заявил в четверг президент Владимир Путин. На видеозаписи из магазина видно, как предполагаемый террорист подошел к камере хранения, оставил рюкзак и беспрепятственно вышел на улицу. От последовавшего через полчаса взрыва пострадали 13 человек. Как можно было защититься от теракта, о котором на сей раз не предупредило ЦРУ? Подробности...
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Почему за нас додумывает белорусский прокурор?

Татьяна Шабаева, журналист, переводчик
Речь ведь идет о публикациях не в белорусских, а в российских СМИ. Почему Россия не заявит о своем праве на собственную оценку публикуемых в России материалов? Где российская сторона? Чего она хочет? Какие у нее интересы? Подробности...
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Главный секрет устойчивости нынешней российской власти

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Еще месяц назад общим мнением по поводу предстоящей президентской кампании была уверенность в том, что она будет крайне скучной. Вместо этого споры идут до хрипоты, а горячие головы стали допускать возможность второго тура. Подробности...
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ООН вскрывает преступную деятельность украинских силовиков

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Хотелось бы подвести некоторые итоги происходящего вокруг войны на Донбассе, причем опираясь не на данные той или иной заинтересованной стороны, но на очередной ежеквартальный отчет специальной комиссии ООН. Подробности...
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          Порошенко нашел новый шулерский способ давления на Россию

          Порошенко настаивает: условием освобождения россиян должна стать теплая встреча с террористом Сенцовым, боевиками УНА-УНСО и другими «сидельцами» российских тюрем   28 декабря 2017, 16:40
          Фото: Global Look Press
          Текст: Никита Коваленко,
          Марина Балтачева

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          «По сути дела, это было шулерство». Такими словами даже украинские правозащитники оценивают действия Петра Порошенко, в последний момент запретившего отдавать ЛДНР по обмену российских граждан. Порошенко теперь ставит для их освобождения новые условия – и все же некоторые шансы вернуть россиян из украинских застенков остаются. Какие именно?

          Москва готова предпринять все меры по освобождению российских граждан в процессе обмена пленными с Киевом по принципу «всех на всех». Об этом в четверг заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

          Ранее в тот же день президент Украины Петр Порошенко подтвердил: в среду Киев в рамках обмена пленными в Донбассе не освободил арестованных граждан России, так как планирует делать это только в обмен на осужденных в России украинцев. Порошенко объявил ­– «мы сегодня не отдали ни одного россиянина», так как намерены «вытянуть наших граждан из российских тюрем, из Крыма оккупированного».

          Украинский президент указал, кого Киев рассчитывает получить в первую очередь: Романа Сущенко, обвиняемого в шпионаже. Затем были упомянуты фамилии Олега Сенцова и Александра Кольченко, признанных виновными в подготовке терактов в Крыму. Следом Порошенко назвал боевиков УНА-УНСО* Станислава Клыха и Николая Карпюка, приговоренных за участие в первой чеченской кампании на стороне банд Масхадова и Басаева. На этих «и многих других» украинский президент предлагает обменять более 15 граждан России, которые, по словам Порошенко, пребывают в российских тюрьмах.

          Глава Института правовой политики и социальной защиты Украины Елена Бережная сообщила, что россиянин Евгений Мефедов – сторонник «антимайдана», проходящий по делу о событиях в Одессе 2 мая 2014 года, так и не был освобожден накануне. Российский гражданин вновь будет доставлен в следственный изолятор. По словам Бережной, остальных граждан России, которым изменяли меру пресечения перед обменом, готовят для принудительной доставки в суды, чтобы снова содержать под стражей.

          «Пойдете другим этапом, это политическое решение»

          «Семь граждан РФ и один гражданин Эстонии прошли процедуру для прохождения обмена в судебных и правоохранительных органах Украины», – рассказала Елена Бережная газете ВЗГЛЯД. Упомянутый собеседницей эстонский гражданин ­­– этнический русский Владимир Поляков, обвинявшийся в участии в боевых действиях на стороне ЛНР и экстрадированный из Эстонии на Украину летом прошлого года. Кроме того, сообщалось, что среди тех, кто был предназначен к обмену, значится гражданин Бразилии, ополченец ДНР Рафаэль Лусварги.

          «За несколько дней до обмена их доставили на так называемую Зеленую поляну – это туристическая база, где находятся сейчас военные, недалеко от города Светлогорска Донецкой области. Здесь же присутствовали представители Красного Креста», – рассказывает Елена Бережная. Но после того, как группу уже должны были вести к автобусу, «зашла лично Валерия Лутковская, уполномоченный Верховной рады по правам человека».

          «Она зашла и сказала: пойдете другим этапом, сегодня вас менять не будут, это политическое решение», – передает Бережная слова Лутковской. После этого «не обменянных» оставили на турбазе, где действует фильтрационный лагерь, добавляет собеседница.

          Бережная подчеркивает:

          «По сути дела, это было шулерство... Они действительно были в списке, по каждому из них была пройдена процедура, которая давала основание им спокойно обменяться.

          По договоренности с президентом Порошенко полпред в гуманитарной подгруппе Минской контактной группы Ирина Геращенко совершила противоправные действия, граждан РФ, по которым велись длительные переговоры... Допустим, по Евгению Мефедову третий раз срывается этот обмен».

          По словам Елены Бережной, Институт правовой политики и социальной защиты уже обратился в специальную мониторинговую миссию ОБСЕ: «Мы обратились к Себастьяну Курцу, хоть у него последние дни исполнения обязательств главы ОБСЕ, думаю, он не оставит без внимания такие нарушения. Мы обратились к руководителю трехсторонней контактной группы, а также направили свои жалобы на действия уполномоченного по правам человека Лутковской». Хотелось бы, «чтобы правозащитные организации России подключились, представитель президента по правам человека, и все остальные российские структуры позаботились хоть чуть-чуть о своих гражданах», ­добавила собеседница.

          Но эти обращения могут оказать в лучшем случае косвенное воздействие. Все упирается в позицию Киева.

          Прецедент Савченко

          «Все меры для освобождения российских граждан», упомянутые Песковым, теоретически могут предполагать и обсуждение схемы обмена, предложенной Порошенко. Напомним, что схожим образом был решен вопрос с обменом Надежды Савченко на россиян Евгения Ерофеева и Александра Александрова.

          Но есть серьезный аргумент против. Песков в своем комментарии подчеркнул: граждане Украины, которые осуждены по российскому законодательству и отбывают наказание, не являются пленными. Впрочем, не пленной, а осужденной за уголовное преступление была и та же Савченко. «Но в любом случае, конечно, подобные вопросы – они решаются на высшем уровне, и все зависит от тех решений, которые принимает глава государства», – сказал Песков.

          Что касается «украинских сидельцев в России», у нас был пример с Савченко, заметил в комментарии газете ВЗГЛЯД первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин. Так что «все возможно, и это тоже», подчеркнул депутат.

          «У нас также есть целый перечень людей, которые томятся в украинских тюрьмах, в том числе граждане России. Теоретически их обмен на украинских граждан возможен. Естественно, мы должны заботиться о том, чтобы наши граждане вернулись домой, тем более если они осуждены по вымышленным основаниям», – отметил Затулин.

          Необходимо понять, кого украинская сторона будет предлагать для обмена, «что это за граждане, как они там оказались», – подчеркнул, выступая в эфире НСН, замглавы комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов. Второй вопрос – кого Киев захочет истребовать от российской стороны, указывает сенатор.

          Если перспектива пока неясна, то политический смысл заявления Порошенко очевиден. Украинский президент пытается на этом обмене усилить свой авторитет на Украине, то есть выступить в роли освободителя тех, кто оказался осужден в России за попытки осуществлять подготовку к терактам, подчеркнул депутат Затулин.

          Со стороны Порошенко идет попытка «подстрелить второго зайца». Если это удастся сделать, будет использовано для дальнейшей раскрутки пропагандистской кампании. Правда, «с Савченко это не удалось, она оказалась чрезмерно самостоятельной», заметил парламентарий.

          Относиться к этому надо как к обычной попытке «в условиях конфронтации получить дополнительную выгоду из, казалось бы, уже согласованного формата обмена военнопленными», – подчеркнул депутат. «Никакими честными маклерами украинские власти быть не намерены. Обычные лицемеры», – подчеркнул Затулин.

          * Организация, в отношении которой судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности"


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