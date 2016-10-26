Порошенко нашел новый шулерский способ давления на Россию

«По сути дела, это было шулерство». Такими словами даже украинские правозащитники оценивают действия Петра Порошенко, в последний момент запретившего отдавать ЛДНР по обмену российских граждан. Порошенко теперь ставит для их освобождения новые условия – и все же некоторые шансы вернуть россиян из украинских застенков остаются. Какие именно?

Москва готова предпринять все меры по освобождению российских граждан в процессе обмена пленными с Киевом по принципу «всех на всех». Об этом в четверг заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Ранее в тот же день президент Украины Петр Порошенко подтвердил: в среду Киев в рамках обмена пленными в Донбассе не освободил арестованных граждан России, так как планирует делать это только в обмен на осужденных в России украинцев. Порошенко объявил ­– «мы сегодня не отдали ни одного россиянина», так как намерены «вытянуть наших граждан из российских тюрем, из Крыма оккупированного».

Украинский президент указал, кого Киев рассчитывает получить в первую очередь: Романа Сущенко, обвиняемого в шпионаже. Затем были упомянуты фамилии Олега Сенцова и Александра Кольченко, признанных виновными в подготовке терактов в Крыму. Следом Порошенко назвал боевиков УНА-УНСО* Станислава Клыха и Николая Карпюка, приговоренных за участие в первой чеченской кампании на стороне банд Масхадова и Басаева. На этих «и многих других» украинский президент предлагает обменять более 15 граждан России, которые, по словам Порошенко, пребывают в российских тюрьмах.

Глава Института правовой политики и социальной защиты Украины Елена Бережная сообщила, что россиянин Евгений Мефедов – сторонник «антимайдана», проходящий по делу о событиях в Одессе 2 мая 2014 года, так и не был освобожден накануне. Российский гражданин вновь будет доставлен в следственный изолятор. По словам Бережной, остальных граждан России, которым изменяли меру пресечения перед обменом, готовят для принудительной доставки в суды, чтобы снова содержать под стражей.

«Пойдете другим этапом, это политическое решение»

«Семь граждан РФ и один гражданин Эстонии прошли процедуру для прохождения обмена в судебных и правоохранительных органах Украины», – рассказала Елена Бережная газете ВЗГЛЯД. Упомянутый собеседницей эстонский гражданин ­­– этнический русский Владимир Поляков, обвинявшийся в участии в боевых действиях на стороне ЛНР и экстрадированный из Эстонии на Украину летом прошлого года. Кроме того, сообщалось, что среди тех, кто был предназначен к обмену, значится гражданин Бразилии, ополченец ДНР Рафаэль Лусварги.

«За несколько дней до обмена их доставили на так называемую Зеленую поляну – это туристическая база, где находятся сейчас военные, недалеко от города Светлогорска Донецкой области. Здесь же присутствовали представители Красного Креста», – рассказывает Елена Бережная. Но после того, как группу уже должны были вести к автобусу, «зашла лично Валерия Лутковская, уполномоченный Верховной рады по правам человека».

«Она зашла и сказала: пойдете другим этапом, сегодня вас менять не будут, это политическое решение», – передает Бережная слова Лутковской. После этого «не обменянных» оставили на турбазе, где действует фильтрационный лагерь, добавляет собеседница.

Бережная подчеркивает:

«По сути дела, это было шулерство... Они действительно были в списке, по каждому из них была пройдена процедура, которая давала основание им спокойно обменяться.

По договоренности с президентом Порошенко полпред в гуманитарной подгруппе Минской контактной группы Ирина Геращенко совершила противоправные действия, граждан РФ, по которым велись длительные переговоры... Допустим, по Евгению Мефедову третий раз срывается этот обмен».

По словам Елены Бережной, Институт правовой политики и социальной защиты уже обратился в специальную мониторинговую миссию ОБСЕ: «Мы обратились к Себастьяну Курцу, хоть у него последние дни исполнения обязательств главы ОБСЕ, думаю, он не оставит без внимания такие нарушения. Мы обратились к руководителю трехсторонней контактной группы, а также направили свои жалобы на действия уполномоченного по правам человека Лутковской». Хотелось бы, «чтобы правозащитные организации России подключились, представитель президента по правам человека, и все остальные российские структуры позаботились хоть чуть-чуть о своих гражданах», ­добавила собеседница.

Но эти обращения могут оказать в лучшем случае косвенное воздействие. Все упирается в позицию Киева.

Прецедент Савченко

«Все меры для освобождения российских граждан», упомянутые Песковым, теоретически могут предполагать и обсуждение схемы обмена, предложенной Порошенко. Напомним, что схожим образом был решен вопрос с обменом Надежды Савченко на россиян Евгения Ерофеева и Александра Александрова.

Но есть серьезный аргумент против. Песков в своем комментарии подчеркнул: граждане Украины, которые осуждены по российскому законодательству и отбывают наказание, не являются пленными. Впрочем, не пленной, а осужденной за уголовное преступление была и та же Савченко. «Но в любом случае, конечно, подобные вопросы – они решаются на высшем уровне, и все зависит от тех решений, которые принимает глава государства», – сказал Песков.

Что касается «украинских сидельцев в России», у нас был пример с Савченко, заметил в комментарии газете ВЗГЛЯД первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин. Так что «все возможно, и это тоже», подчеркнул депутат.

«У нас также есть целый перечень людей, которые томятся в украинских тюрьмах, в том числе граждане России. Теоретически их обмен на украинских граждан возможен. Естественно, мы должны заботиться о том, чтобы наши граждане вернулись домой, тем более если они осуждены по вымышленным основаниям», – отметил Затулин.

На эту тему

Необходимо понять, кого украинская сторона будет предлагать для обмена, «что это за граждане, как они там оказались», – подчеркнул, выступая в эфире НСН, замглавы комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов. Второй вопрос – кого Киев захочет истребовать от российской стороны, указывает сенатор.

Если перспектива пока неясна, то политический смысл заявления Порошенко очевиден. Украинский президент пытается на этом обмене усилить свой авторитет на Украине, то есть выступить в роли освободителя тех, кто оказался осужден в России за попытки осуществлять подготовку к терактам, подчеркнул депутат Затулин.

Со стороны Порошенко идет попытка «подстрелить второго зайца». Если это удастся сделать, будет использовано для дальнейшей раскрутки пропагандистской кампании. Правда, «с Савченко это не удалось, она оказалась чрезмерно самостоятельной», заметил парламентарий.

Относиться к этому надо как к обычной попытке «в условиях конфронтации получить дополнительную выгоду из, казалось бы, уже согласованного формата обмена военнопленными», – подчеркнул депутат. «Никакими честными маклерами украинские власти быть не намерены. Обычные лицемеры», – подчеркнул Затулин.