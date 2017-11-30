Песков ответил на вопрос об освобождении россиян с Украины

Москва готова предпринять все меры по освобождению российских граждан в процессе обмена пленными с Киевом, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Работа ведется в целом. Поскольку в минских договоренностях речь идет о принципе «всех на всех», то, безусловно, этот сам по себе процесс, он, конечно, поддерживается в Москве», – заявил Песков, передает РИА «Новости».

Он подтвердил, что в Москве готовы к принятию мер по освобождению россиян.

«Безусловно, в Москве есть заинтересованность видеть своих граждан у себя в стране. И конечно, мы готовы будем принять все меры, которые необходимы для освобождения российских граждан», – отметил он.

При этом Песков подчеркнул, что граждане Украины, которые осуждены по российскому законодательству и отбывают наказание, не являются пленными.

«Безусловно, они не могут считаться пленными или удерживаемыми лицами. Они осуждены в России по российскому законодательству. Но в любом случае, конечно, подобные вопросы – они решаются на высшем уровне, и все зависит от тех решений, которые принимает глава государства», – сказал Песков.

В среду в Донбассе успешно завершился долгожданный и самый массовый в истории обмен пленными между ДНР и ЛНР, с одной стороны, и Украиной – с другой. По сути, речь идет о единственном пункте Минских соглашений, который удалось выполнить, пусть и с оговорками.