Сотрудники СБУ ворвались в офис РИА «Новости Украина»

Силовики СБУ ворвались в офис РИА «Новости Украина» в Киеве, находящаяся внутри журналистка перестала выходить на связь.

Так, утром во вторник в офис позвонили люди в форме с надписью СБУ, сообщает РИА «Новости».

По сообщениям очевидцев, люди с домкратом вошли в здание офиса; после этого находившаяся внутри журналистка перестала выходить на связь.

Ранее сообщалось о задержании украинскими правоохранительными органами журналиста РИА «Новости Украина» Кирилла Вышинского.