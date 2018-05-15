СБУ предъявила Вышинскому обвинение в госизмене

Задержанному СБУ руководителю портала РИА «Новости Украина» Кириллу Вышинскому объявлено подозрение в госизмене, сообщила пресс-секретарь украинской спецслужбы Елена Гитлянская.

«Вышинскому объявлено о подозрении в совершении преступления... Уголовное производство открыто по части 1 статьи 111 («государственная измена») Уголовного кодекса Украины», – написала Гитлянская в Facebook.

Напомним, украинские силовики во вторник задержали Кирилла Вышинского, также появились сведения о возможном задержании главы представительства РИА «Новости Украина» Андрея Бородина.

Директор департамента коммуникаций МВД Украины Артем Шевченко предложил обменять Вышинского на арестованного в России украинца Романа Сущенко.