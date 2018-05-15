Появились сведения о возможном задержании главы представительства РИА «Новости Украина»

Глава представительства РИА «Новости на Украине» россиянин Андрей Бородин не выходит на связь, а фото его документов опубликовал в Facebook украинский генпрокурор Юрий Луценко.

Об этом сообщает РИА «Новости».

Луценко в своем Facebook опубликовал фотографии документов Бородина, в том числе его удостоверение, страховое свидетельство, карточки Сбербанка и Аэрофлота. Данные на документах Луценко не заретушировал.

По его словам, СБУ и прокуратура «перешли в активную фазу обезвреживания антиукраинской деятельности» «РИА Новости Украина».

«Следствие располагает доказательствами выполнения хорошо проплаченных антиукраинских атак этой структурой, участия граждан Украины (одновременно получивших гражданство России) в этой дезинформационная войне», – заявил он.

Он подтвердил, что сотрудники агентства подозреваются в госизмене.

Ранее сообщалось о задержании украинскими правоохранительными органами журналиста РИА «Новости Украина» Кирилла Вышинского. Во вторник силовики СБУ ворвались в офис РИА «Новости Украина» в Киеве. Журналистка, которая была внутри, перестала выходить на связь.

Позже в СБУ сообщили о проведении следственных действий в отношении медиаструктур, якобы подконтрольных России.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Россия намерена принять «меры взаимности» в ответ на действия СБУ против РИА «Новости Украина».