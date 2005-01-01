СБУ заявила о раскрытии на Украине медиаструктур «страны-агрессора»

Cлужба безопасности Украины заявила о проведении следственных действий в отношении медиаструктур, якобы подконтрольных России.

«Сотрудники службы безопасности Украины совместно с прокуратурой АР Крым (структура, созданная в составе генпрокуратуры Украины после воссоединения полуострова с Россией) раскрыли деятельность сети медиаструктур, подконтрольных Российской Федерации», – заявила пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская в Facebook.

Она отметила, что украинским правоохранителям якобы удалось установить, что данные медиаструктуры «использовались страной-агрессором в рамках гибридной информационной войны против Украины».

По ее словам, в данный момент проходят следственные действия, детали будут обнародованы во вторник.

Ранее сообщалось о задержании украинскими правоохранительными органами журналиста РИА «Новости Украина» Кирилла Вышинского.

Кроме того, во вторник силовики СБУ ворвались в офис РИА «Новости Украина» в Киеве; находящаяся внутри журналистка перестала выходить на связь.