Кремль отреагировал на действия СБУ против РИА «Новости Украина»

Россия намерена принять «меры взаимности» в ответ на действия СБУ против РИА «Новости Украина», однако требуется более детальная информация по этому инциденту, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Так, «меры взаимности» будут приняты, но «чтобы говорить что-то конкретное, нужно сначала все-таки получить более детальную информацию», передает слова Пескова РИА «Новости».

«Пока мы лишь знаем, что предпринимаются силовые действия в отношении российских СМИ, меры по ограничению свободы наших журналистов, ибо они не выходят на связь, и этого достаточно для жесткого осуждения. В остальном будем действовать квалифицированно, но, безусловно, напористо и защищая максимально интересы российских средств массовой информации», – сказал пресс-секретарь главы государства.

Он добавил, что Москва ожидает жесткой реакции международных организаций на действия СБУ против РИА «Новости Украина», и подчеркнул, что в Кремле решительно осуждают и считают неприемлемой сложившуюся ситуацию.

Песков отметил, что «украинское руководство и украинские силовики уже неоднократно были замечены в силовом воздействии на средства массовой информации».

Ранее сообщалось о задержании украинскими правоохранительными органами журналиста РИА «Новости Украина» Кирилла Вышинского.

Кроме того, во вторник силовики СБУ ворвались в офис РИА «Новости Украина» в Киеве; находящаяся внутри журналистка перестала выходить на связь.

Позже в СБУ сообщили о проведении следственных действий в отношении медиаструктур, якобы подконтрольных России.

Гендиректор МИА «Россия сегодня» Дмитрий Киселев заявил, что обсуждение этого инцидента будет поднято на уровне международных структур, в том числе в ОБСЕ.