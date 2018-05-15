Киев сказал, в чем подозревает сотрудников РИА «Новости Украина»

Сотрудники РИА «Новости Украина» подозреваются в госизмене, сообщает генпрокуратура Украины.

Об этом сообщает ТАСС.

Ранее сообщалось о задержании украинскими правоохранительными органами журналиста РИА «Новости Украина» Кирилла Вышинского. Кроме того, во вторник силовики СБУ ворвались в офис РИА «Новости Украина» в Киеве; находящаяся внутри журналистка перестала выходить на связь.

Позже в СБУ сообщили о проведении следственных действий в отношении медиаструктур, якобы подконтрольных России.

Гендиректор МИА «Россия сегодня» Дмитрий Киселев заявил, что обсуждение этого инцидента будет поднято на уровне международных структур, в том числе в ОБСЕ. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Россия намерена принять «меры взаимности» в ответ на действия СБУ против РИА «Новости Украина».

В Госдуме пообещали обратиться во все международные организации из-за сложившейся вокруг РИА «Новости Украина» ситуации. И.о. министра иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что действия СБУ неприемлемы.