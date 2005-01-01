Лавров отреагировал на ситуацию с РИА «Новости Украина»

Действия украинских властей в отношении корреспондентов РИА «Новости Украина» неприемлемы, США и европейские участники ОБСЕ должны отреагировать на сложившуюся ситуацию, заявил и.о. министра иностранных дел России Сергей Лавров.

Лавров заявил в ходе пресс-конференции по итогам встречи со своим филиппинским коллегой, что главное в данный момент – «понять, где находятся наши граждане, как с ними обращаются и вообще каковы причины подобных неприемлемых действий», передает ТАСС.

То, что «касается медийного аспекта происходящего» и «европейских принципов, ценностей, включая свободу слова, обеспечение необходимых условий для работы журналистов», то Россия уже не в первый раз обращает внимание «западных коллег и в рамках ОБСЕ, и в рамках Совета Европы на то, что они очень сдержанно относятся к подобным выходкам своих подопечных в Киеве», сказал и.о. министра иностранных дел.

По его мнению, «и Соединенные Штаты, и европейские участники ОБСЕ просто обязаны, наконец, высказаться без каких-либо двойных стандартов и, конечно, мы ждем каких-то принципиальных заявлений представителя ОБСЕ по свободе средств массовой информации господина (Арлдема) Дезира».

Лавров подчеркнул, что Россия намерена требовать доступа к задержанным в Киеве журналистам РИА «Новости Украина», однако признался, что лично для него произошедший во вторник инцидент не стал неожиданностью.

«Это далеко не первая ситуация, когда украинские власти либо закрывают глаза на бесчинства молодчиков неонацистких радикальных, которые пытаются затруднить работу российских журналистов на Украине, либо сами ограничивают их деятельность, как произошло в данной ситуации», – сказал он.

Ранее сообщалось о задержании украинскими правоохранительными органами журналиста РИА «Новости Украина» Кирилла Вышинского. Кроме того, во вторник силовики СБУ ворвались в офис РИА «Новости Украина» в Киеве; находящаяся внутри журналистка перестала выходить на связь.

Позже в СБУ сообщили о проведении следственных действий в отношении медиаструктур, якобы подконтрольных России.

Гендиректор МИА «Россия сегодня» Дмитрий Киселев заявил, что обсуждение этого инцидента будет поднято на уровне международных структур, в том числе в ОБСЕ. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Россия намерена принять «меры взаимности» в ответ на действия СБУ против РИА «Новости Украина».

В Госдуме пообещали обратиться во все международные организации из-за сложившейся вокруг РИА «Новости Украина» ситуации.