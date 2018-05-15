Дума пообещала обратиться во все международные организации из-за РИА «Новости Украина»

Комитет Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками обратится во все международные организации в связи с ситуацией вокруг РИА «Новости Украина», в офис которого во вторник утром ворвались сотрудники СБУ, заявил глава комитета Леонид Калашников.

«Мы обязательно будем привлекать к этому внимание, рассматривать, обращаться и привлекать к этому внимание... То, что они ведут себя безобразно и отвратительно, как медведь, и уже не стесняются этого, надо, конечно, не только призвать посмотреть, но и обратиться ко всем международным организациям. Это мы должны будем сделать. Еще и обязательно - ответ в отношении государственной компании, а РИА Новости являются государственной компанией, в отношении государственной компании такого рода, нужно принять определенные меры. Какого характера, это должны подумать государственные органы наши», – передает РИА «Новости» слова Калашникова.

Тем временем глава комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин заявил, что будет подготовлено заявление в связи с действиями СБУ в отношении РИА «Новости Украина».



«Комитет Госдумы по информполитике подготовит заявление в связи с действиями СБУ в отношении журналистов», – заявил Левин.



По его словам, в комитете озабочены сложившейся ситуацией и намерены призвать международные организации отреагировать на нее. Левин уточнил, что заявление будет вынесено на рассмотрение Госдумы во вторник.

Замсекретаря генсовета партии «Единая Россия» Евгений Ревенко заявил, что задержание журналиста РИА Новости Украина Кирилла Вышинского – очередная грубая выходка националистической верхушки, захватившей власть в Киеве.

«Наступление на свободу слова и распространения информации на Украине идет полным ходом. Для нынешних властей Украины журналисты, которые находят мужество транслировать альтернативную точку зрения, стали чуть ли не главными врагами. Это еще одна грубая выходка националистической верхушки, захватившей власть в Киеве», – заявил Ревенко.



Он добавил, что лично знаком с Вышинским и считает, что «нашей стороне необходимо задействовать все рычаги для давления на Киев, в том числе по линии ОБСЕ, с тем чтобы жестко осудить эту выходку».



«Я работал с Кириллом в представительстве ВГТРК на Украине. Это очень порядочный, надежный и высокопрофессиональный журналист. Ничего, кроме возмущения, эта новость у меня не вызвала. Я требую немедленного освобождения Кирилла Вышинского», – сказал он.



Союз журналистов России также потребовал немедленного освобождения Вышинского и прекращения давления Киева на СМИ.



«Союз журналистов России требует немедленно освободить нашего коллегу, журналиста РИА Новости Украина Кирилла Вышинского, и прекратить оказывать давление на СМИ», - говорится в заявлении организации.

В СЖР напомнили, что свобода слова гарантируется в том числе и 34 статьей Конституции Украины, а также 10 статьей Европейской Конвенции о защите прав человека и основных свобод. «Союз журналистов России намерен обратиться в Международную федерацию журналистов с требованием повлиять на официальный Киев и дать жесткую оценку неправомерным действиям по отношению к журналистам», – говорится в заявлении организации.

Ранее сообщалось о задержании украинскими правоохранительными органами журналиста РИА «Новости Украина» Кирилла Вышинского.

Кроме того, во вторник силовики СБУ ворвались в офис РИА «Новости Украина» в Киеве; находящаяся внутри журналистка перестала выходить на связь.

Позже в СБУ сообщили о проведении следственных действий в отношении медиаструктур, якобы подконтрольных России.

Гендиректор МИА «Россия сегодня» Дмитрий Киселев заявил, что обсуждение этого инцидента будет поднято на уровне международных структур, в том числе в ОБСЕ.

Напомним, ранее во вторник пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Россия намерена принять «меры взаимности» в ответ на действия СБУ против РИА «Новости Украина», однако требуется более детальная информация по этому инциденту.