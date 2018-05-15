Обыск в офисе РИА «Новости Украина» длился восемь часов

В офисе РИА «Новости Украина» в Киеве завершился, он длился около восьми часов.

Об этом сообщает РИА «Новости».

Во вторник силовики СБУ ворвались в офис РИА «Новости Украина» в Киеве. Журналистка, которая была внутри, перестала выходить на связь.

Известно о задержании журналиста РИА «Новости Украина» Кирилла Вышинского, также появились сведения о возможном задержании главы представительства РИА «Новости Украина» Андрея Бородина.

Позже в СБУ сообщили о проведении следственных действий в отношении медиаструктур, якобы подконтрольных России.

Кремль пообещал принять «меры взаимности» в ответ на действия СБУ против РИА «Новости Украина». Посольство России на Украине потребовало от Киева прекратить насилие в отношении представителей СМИ.