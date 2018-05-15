Посольство России потребовало от Киева прекратить насилие в отношении журналистов

Российское посольство в Киеве направило в МИД Украины ноту протеста с требованием прекратить насилие над представителями СМИ и немедленно освободить задержанного главу киевского офиса информагентства «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского.

«Посольство с возмущением констатирует, что несмотря на наши неоднократные требования прекратить систематическое применение силы против журналистов, работающих в российских информационных агентствах, украинская сторона в нарушение своих международных обязательств и внутреннего законодательства упорно продолжает ущемлять свободу слова», – говорится в сообщении на сайте посольства.

Отмечается, что Украина продолжает препятствовать деятельности журналистов, а также публично выражать взгляды и убеждения. Киев, заявляет посольство России, продолжает репрессии против корреспондентов.

«В этой связи направили в МИД Украины ноту протеста с требованием предпринять все необходимые меры для прекращения насилия над представителями средств массовой информации, немедленного освобождения Кирилла Вышинского», – говорится в заявлении.

Посольство также требует «объективного расследования обстоятельств случившегося» и наказания виновных, которые превысили должностные полномочия.

Украинскую сторону призвали воздержаться от дальнейших конфронтационных шагов, ведущих к деградации отношений между Россией и Украиной.

Ранее сообщалось о задержании украинскими правоохранительными органами журналиста РИА «Новости Украина» Кирилла Вышинского. Во вторник силовики СБУ ворвались в офис РИА «Новости Украина» в Киеве. Журналистка, которая была внутри, перестала выходить на связь. Также появились сведения о возможном задержании главы представительства РИА «Новости Украина» Андрея Бородина.

Позже в СБУ сообщили о проведении следственных действий в отношении медиаструктур, якобы подконтрольных России.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Россия намерена принять «меры взаимности» в ответ на действия СБУ против РИА «Новости Украина».