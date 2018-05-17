Вышинского арестовали на два месяца

Суд в Херсоне на два месяца арестовал руководителя портала РИА «Новости Украина» Кириллу Вышинского.

Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на адвоката журналиста.

Ранее адвокат Андрей Доманский сообщил что сторона обвинения требует назначить Вышинскому меру пресечения в виде 60 дней содержания под стражей. В среду украинские власти этапировали руководителя РИА «Новости Украина» из Киева в Херсон для избрания меры пресечения.

Напомним, во вторник, 15 мая, сотрудники СБУ ворвались в офис РИА «Новости Украина» в Киеве, устроив там обыск. Тогда же был задержан Кирилл Вышинский, которому предъявили обвинение в госизмене.