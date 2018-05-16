Главу РИА «Новости Украина» этапировали в Херсон

Украинские власти начали этапирование руководителя РИА «Новости Украина» Кирилла Вышинского из Киева в Херсон для избрания меры пресечения, сообщил по телефону адвокат задержанного журналиста.

По словам адвоката, в Херсоне расположен офис украинской прокуратуры «автономной республики Крым», которая ведет дело Вышинского, передает РИА «Новости».

Напомним, во вторник силовики СБУ ворвались в офис РИА «Новости Украина» в Киеве, устроив там обыск. В это же время был задержан журналист РИА «Новости Украина» Кирилл Вышинский, которому СБУ предъявила обвинение в госизмене.

В Кремле предупредили Киев о готовности ответить на действия СБУ.