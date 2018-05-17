Обвинение потребовало назначить Вышинскому 60 дней ареста

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17 мая, четверг | Последнее обновление — 16:20 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА:Госдеп прокомментировал возможность санкций против «Северного потока – 2»
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Европа угрожает важнейшему инструменту могущества США
Крымчан пока не будут лишать украинского гражданства
Прорыв российской науки обеспечат молодые кадры
Разведка Германии повесила на Россию еще одно «преступление против Европы»
К трагедии в Кемерово могла привести целая серия нарушений
Манифест лютующего феминизма
Елена Кондратьева-Сальгеро, журналист (Франция), главный редактор парижского литературного альманаха «Глаголъ»
Когда публика узнала, что протаранившего толпу в канадском Торонто зовут Алек Минасян и что его претензии не совпадают с традиционными «взысканиями» ИГИЛ*, почва под ногами журналистской братии качнулась. Подробности...
Полный список «русских преступлений перед грузинской нацией»
Евгений Крутиков, военный эксперт
Отношение к русским как к «северным варварам», которых легко обмануть парой красивых тостов, формировалось не в царское, а именно в застойное советское время. Эта психология поведения лежит и в основе новой грузинской идеологии. Подробности...
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Для Израиля большая война – это вопрос выживания
Владимир Можегов, публицист
В последние дни мир снова оказался на грани большой войны. Но теперь дело кажется серьезней. Почему, вероятно, события и развиваются без всяких «твиттерных залпов», в атмосфере невнятного информационного бормотания. Подробности...
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Путин открыл Крымский мост
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Выборы президента России онлайн
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Путин открыл Крымский мост
Владимир Путин принял участие в торжественном открытии автомобильной части моста через Керченский пролив. Президент испытал мост на прочность, будучи за рулем КамАЗа в колонне из трех десятков грузовиков. Путь от Краснодарского края до Республики Крым занял 16 минутПодробности...
Из-за открытия посольства США в Иерусалиме начались беспорядки
Во время беспорядков, вызванных переносом посольства США в Иерусалим, погибли 52 палестинца и свыше 2400 получили ранения в столкновениях с израильскими солдатами, сообщает минздрав ГазыПодробности...
Мировые лидеры предпочитают продукцию собственного автопрома
Лидеры ведущих стран мира предпочитают продукцию собственного автопрома, о чем свидетельствуют кадры с инаугураций. «Аурус» Владимира Путина вполне может посоперничать с «Кадиллаком-1» Дональда ТрампаПодробности...
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