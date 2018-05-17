Обвинение потребовало назначить Вышинскому 60 дней ареста

Сторона обвинения требует назначить руководителю портала РИА «Новости Украина» Кириллу Вышинскому меру пресечения в виде 60 дней содержания под стражей, сообщил адвокат Андрей Доманский.

Доманский уточнил, что обвинение просит не определять залог, под который мог бы выйти Вышинский, передает РИА «Новости».

Защита просит суд назначить Вышинскому меру пресечения, не связанную с содержанием под стражей.

На заседании суда сам главред РИА «Новости Украина» заявил, что все действия правоохранительных органов Украины в отношении него были «расписаны заранее».

«В момент, когда в моей квартире проходил обыск, сотрудник пресс-службы СБУ Украины уже заявляла о моем задержании, уже проводилась пресс-конференция, в которой звучали не только обвинения», – сказал он.

Вышинский также заявил, что сотрудники Службы безопасности Украины отсылали фотографии с обыска по его делу в средства массовой информации. «У меня в этот момент были изъяты все мобильные устройства с доступом в интернет. В моем помещении находились сотрудники СБУ, которые делали фотографии и отсылали их в средства массовой информации», – рассказал он.

Ранее в четверг украинский прокурор представил в Херсонском горсуде обвинение против Кирилла Вышинского, сообщив, что его обвиняют в госизмене и «предоставлении иностранному государству помощи в антиукраинской деятельности».