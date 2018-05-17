Главного редактора РИА «Новости Украина» обвинили в госизмене

Украинский прокурор представил в Херсонском горсуде обвинение против главного редактора РИА «Новости Украина» Кирилла Вышинского, сообщив, что его обвиняют в госизмене и «предоставлении иностранному государству помощи в антиукраинской деятельности».

В обосновании обвинения прокуратура указала, что Вышинский «высказывался относительно целесообразности изменения границ Украины, вел агитацию относительно создания на Украине нового государства «Новороссия» со столицей в Донецке с целью объединения с Россией», передает ТАСС.

Прокурор на заседании суда перечислил некоторые статьи журналиста, связанные с событиями в Крыму в 2014 году. На их основании также выстроено обвинение.

Сам Вышинский на заседании суда заявил, что считает возбужденное дело прямым давлением на свободу слова. Он раскритиковал действия правоохранительных органов, отметив, что в полученном им ходатайстве об избрании меры пресечения «огромное количество фактологических ошибок, передергиваний и вообще чуши».

Он уверен, что прокурор в суде «опустил одну важную деталь».

«Ни одной статьи (которые приводились в качестве доказательства) не было редакционной. Под каждой был указан автор, и размещены они в рубрике «Точка зрения», то есть они – авторские, а не подготовленные редакцией», – пояснил журналист.

Он опроверг заявление прокурора о том, что РИА «Новости Украина» не зарегистрировано.

«Оно зарегистрировано, есть соответствующее свидетельство и печать, указан глава представительства – Андрей Бородин. А я являюсь главредом издания в течение четырех лет», – сказал Вышинский.

Защита Вышинского предложила Херсонскому городскому суду освободить его из-под стражи или определить залог.

Ранее Госдума приняла заявление, в котором назвала произволом действия Киева в отношении журналистов и потребовала от украинских властей незамедлительно освободить Кирилла Вышинского.

Во вторник силовики СБУ ворвались в офис РИА «Новости Украина» в Киеве, устроив там обыск. В это же время был задержан Кирилл Вышинский, которому СБУ предъявила обвинение в госизмене.

В Кремле предупредили Киев о готовности ответить на действия СБУ.

В среду украинские власти этапировали руководителя РИА «Новости Украина» из Киева в Херсон для избрания меры пресечения. Правоохранители требуют арестовать Вышинского.