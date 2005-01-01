Госдума потребовала от Украины немедленно освободить Вышинского

Госдума приняла заявление, в котором назвала произволом действия Киева в отношении журналистов и потребовала от украинских властей незамедлительно освободить руководителя портала РИА «Новости Украина» Кирилла Вышинского.

«Действия киевских властей в отношении РИА «Новости Украина» и работающих в нем сотрудников являются откровенным произволом украинских спецслужб. Использование силовых мер, обычно применяемых к опасным преступникам, в отношении журналистов, честно выполняющих свою работу, противоречит базовым европейским ценностям, неотъемлемой частью которых являются свобода выражения мнения и свобода слова, закрепленные в Конвенции о защите прав человека и основных свобод и других международно-правовых обязательствах», – передает РИА «Новости» текст заявления.

Депутаты в своем заявлении призвали Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) и Совет Европы занять принципиальную позицию в отношении многочисленных фактов нарушения прав журналистов на Украине и потребовали от Киева незамедлительного освобождения Вышинского.

Заявление будет направлено в правительство России, ООН, Парламентскую ассамблею ОБСЕ, а также в парламенты государств – членов Совета Европы.

Напомним, во вторник силовики СБУ ворвались в офис РИА «Новости Украина» в Киеве, устроив там обыск. В это же время был задержан журналист РИА «Новости Украина» Кирилл Вышинский, которому СБУ предъявила обвинение в госизмене.

В Кремле предупредили Киев о готовности ответить на действия СБУ.

В среду украинские власти начали этапирование руководителя РИА «Новости Украина» Кирилла Вышинского из Киева в Херсон для избрания меры пресечения.

Напомним, ранее в четверг в суд Херсона поступило ходатайство об аресте Вышинского.

Главный редактор РИА «Новости Украина» Кирилл Вышинский, задержанный во вторник в Киеве, считает обвинение в госизмене в свой адрес безосновательным.