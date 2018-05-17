Вышинский отреагировал на обвинение в госизмене

Главный редактор агентства РИА «Новости Украина» Кирилл Вышинский, задержанный во вторник в Киеве, считает обвинение в госизмене в свой адрес безосновательным, заявил адвокат журналиста Андрей Доманский.

«Что касается обвинения, скажу словами Кирилла: он его считает безосновательным и направленным на дискредитацию его как журналиста», – передает ТАСС слова адвоката в эфире телеканала «Россия 24».

По словам Доманского, «у защиты есть множество моментов, чтобы доказать несостоятельность подозрения, но всему свое время». «Подозрения – еще не обвинение, и я не знаю, в конечном итоге, по каким статьям его могут обвинять», – добавил он.



Он отказался комменнировать состояние здоровья Вышинского по этическим соображениям, но заверил, что защита сделает все необходимок для того, чтобы журналист получил необходимые ему лекарства.



Напомним, во вторник силовики СБУ ворвались в офис РИА «Новости Украина» в Киеве, устроив там обыск. В это же время был задержан журналист РИА «Новости Украина» Кирилл Вышинский, которому СБУ предъявила обвинение в госизмене.

В Кремле предупредили Киев о готовности ответить на действия СБУ.

СК возбудил дело в связи с задержанием главреда РИА «Новости Украина».

В среду украинские власти начали этапирование руководителя РИА «Новости Украина» Кирилла Вышинского из Киева в Херсон для избрания меры пресечения.

Евросоюз обратился к Киеву с призывам полностью соблюдать фундаментальные права человека в ситуации с задержанием главреда РИА «Новости Украина» Кирилла Вышинского.