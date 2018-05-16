ЕС призвал Киев соблюдать права человека в ситуации с журналистами

Евросоюз обратился к Киеву с призывам полностью соблюдать фундаментальные права человека в ситуации с задержанием главреда РИА «Новости Украина» Кирилла Вышинского, заявил представитель внешнеполитической службы ЕС.

Так, в ЕС «осведомлены об этом инциденте»; подчеркивается, что Евросоюз «придает высочайшее значение свободе СМИ и самовыражения», передает ТАСС.

«Евросоюз признает право каждой страны на обеспечение национальной безопасности и защиты граждан, однако это должно делаться с полным соблюдением фундаментальных прав человека, включая соблюдение Европейской конвенции по правам человека», - подчеркнул представитель внешнеполитической службы ЕС.

Напомним, во вторник силовики СБУ ворвались в офис РИА «Новости Украина» в Киеве, устроив там обыск. В это же время был задержан журналист РИА «Новости Украина» Кирилл Вышинский, которому СБУ предъявила обвинение в госизмене.

В Кремле предупредили Киев о готовности ответить на действия СБУ. Кроме того, Москва направила две ноты в МИД Украины в связи со сложившейся ситуацией.

В среду украинские власти начали этапирование руководителя РИА «Новости Украина» Кирилла Вышинского из Киева в Херсон для избрания меры пресечения.