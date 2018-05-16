Москва направила две ноты в МИД Украины

В среду Москва направила две ноты в украинский МИД по поводу ситуации с журналистами РИА «Новости Украина», заявил замглавы МИД России Григорий Карасин.

Карасин отметил, что в данный момент ситуация с российскими журналистами «тревожная», передает РИА «Новости».

Он добавил также, что Москва следит за развитием событий вокруг РИА «Новости Украина» в Киеве.

Напомним, во вторник силовики СБУ ворвались в офис РИА «Новости Украина» в Киеве, устроив там обыск. В это же время был задержан журналист РИА «Новости Украина» Кирилл Вышинский, которому СБУ предъявила обвинение в госизмене.

В Кремле предупредили Киев о готовности ответить на действия СБУ.

В среду украинские власти начали этапирование руководителя РИА «Новости Украина» Кирилла Вышинского из Киева в Херсон для избрания меры пресечения.