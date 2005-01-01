СК возбудил дело в связи с задержанием главреда РИА «Новости Украина»

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о незаконном привлечении главреда РИА «Новости Украина» Кирилла Вышинского к уголовной ответственности в Киеве.

«Незаконное привлечение Вышинского к уголовной ответственности обусловлено воспрепятствованием его профессиональной деятельности», – говорится в сообщении на сайте СКР.

Отмечается, что журналиста таким образом принуждают отказаться от распространения объективной информации о событиях в России и на Украине, связанных с легитимностью вхождения Крыма в состав России и его дальнейшим социально-экономическим развитием.

СКР напоминает, что по конвенции «О защите прав человека и основных свобод» каждый имеет право свободно выражать свое мнение, в том числе распространять информацию «без какого-либо вмешательства со стороны публичных властей и независимо от государственных границ».

Дело возбуждено по факту «воспрепятствования законной деятельности журналиста и привлечения заведомо невиновного лица к уголовной ответственности» (ст.144 УК РФ, ст.299 УК РФ).

Напомним, во вторник силовики СБУ ворвались в офис РИА «Новости Украина» в Киеве, устроив там обыск. В это же время был задержан журналист РИА «Новости Украина» Кирилл Вышинский, которому СБУ предъявила обвинение в госизмене.

В Кремле предупредили Киев о готовности ответить на действия СБУ. Кроме того, Москва направила две ноты в МИД Украины в связи со сложившейся ситуацией.

В среду украинские власти начали этапирование руководителя РИА «Новости Украина» Кирилла Вышинского из Киева в Херсон для избрания меры пресечения.