В суд Херсона поступило ходатайство об аресте Вышинского

Украинская прокуратура подала в Херсонский городской суд ходатайство об избрании меры пресечения главному редактору агентства «РИА Новости Украина» Кириллу Вышинскому, сообщил пресс-секретарь так называемой прокуратуры Крыма, входящей в структуру генеральной прокуратуры Украины, Татьяна Тихончик.

Тихончик сообщила ТАСС, что прокуратура просит арестовать Вышинского на два месяца.

Напомним, во вторник силовики СБУ ворвались в офис РИА «Новости Украина» в Киеве, устроив там обыск. В это же время был задержан главный редактор РИА «Новости Украина» Кирилл Вышинский, которому СБУ предъявила обвинение в госизмене.

СК возбудил дело в связи с задержанием главреда информационного агентства.