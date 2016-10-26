Киев предложил обменять Вышинского на Сенцова

Украинская сторона готова рассмотреть все варианты освобождения из российской тюрьмы украинца Олега Сенцова, в том числе его обмен на главу РИА «Новости Украина» Кирилла Вышинского, заявила пресс-секретарь МИД Украины Марьяна Беца.

«Главная цель, как для МИД, так и для правительства, – это освобождение политзаключенных. Если это произойдет с помощью любой третьей страны – мы будем только рады. Все возможно. Я не могу раскрывать всех деталей... Могу сказать одно, что переговорный процесс не останавливается», – передает РИА «Новости» со ссылкой на украинский Пятый канал ответ Бецы на вопрос о возможности обмена Вышинского на Сенцова.

Сама Беца позднее уточнила позицию МИД. «Неправильная и некорректная цитата, главная цель как для МИД, так и для правительства – освобождение политзаключенных», – написала она в Twitter.

Напомним, силовики СБУ ворвались в офис РИА «Новости Украина» в Киеве, устроив там обыск. Был задержан журналист РИА «Новости Украина» Кирилл Вышинский, которому СБУ предъявила обвинение в госизмене.

Затем суд в Херсоне на два месяца арестовал главного редактора портала РИА «Новости Украина» Кирилла Вышинского.

Москва потребовала незамедлительно освободить Вышинского, призывая зарубежные страны обратить внимание на царящий в этой стране беспредел.

В прошлом году президент Украины Петр Порошенко подтвердил, что Киев в рамках обмена пленными в Донбассе не освободил арестованных граждан России, так как планирует делать это только в обмен на осужденных в России украинцев.

Так, украинский президент указал, что Киев рассчитывает получить в первую очередь Романа Сущенко, обвиняемого в шпионаже. Также были упомянуты фамилии Олега Сенцова и Александра Кольченко, признанных виновными в подготовке терактов в Крыму. Следом Порошенко назвал боевиков УНА-УНСО* Станислава Клыха и Николая Карпюка, приговоренных за участие в первой чеченской кампании на стороне банд Масхадова и Басаева.